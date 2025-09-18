嘉市光織影舞16天音樂盛宴 卡司曝光戴愛玲魏如昀張語噥熱力飆唱
2025嘉義市光織影舞10月4日至19日在北香湖公園登場，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，安排精彩表演，從魔幻到經典金曲，假日每晚7時到8時精彩演出，呈現視覺與聽覺的雙重饗宴，群星卡司陣容今天曝光，歡迎民眾體驗。
市府觀光新聞處長張婉芬表示，「光織影舞」已成為嘉市中秋與雙十連假期間最受矚目的城市品牌活動，今年除精心規畫8大展區，還邀請國內外頂尖表演團隊與重量級歌手演出。10月4日開幕晚會由亞洲最具指標性的幻術師吳冠達帶來震撼「夢境魔幻秀」，吳冠達曾與蔡依林金曲獎舞台合作演出，指導過5566、玖壹壹魔術表演，並與孫德榮旗下藝人及偶像團體等知名藝人合作，跨足綜藝、演唱會及品牌代言活動，將魔術巧妙融入舞台表演，展現國際級效果；他與拉斯維加斯頂尖幻術設計師及道具團隊合作，帶來媲美國際大秀的奇幻震撼。
緊接著，「鐵肺歌后」戴愛玲將登台演出，她以「對的人」、「累格」等情歌受樂迷喜愛，渾厚高亢嗓音總能喚起聽眾的情感共鳴；「情歌王子」李聖傑以「手放開」、「眼底星空」等膾炙人口經典情歌走紅，擅長以溫柔嗓音詮釋動人旋律。當2位實力派唱將輪番登場，湖畔夜空勢必在光影與音符交織下，綻放最浪漫的樂章。
中秋、雙十連假，由郭靜、周蕙、魏如昀、閻奕格、許富凱及新生代歌手艾薇等實力派歌手輪番演出。秋節10月6日晚間，郭靜與周蕙攜手演出。郭靜以清亮柔美的嗓音詮釋多首經典療癒情歌，周蕙以細膩動人的唱腔，喚起一代人的青春回憶，讓月光與旋律交織出最浪漫的節日夜晚。
雙十節，實力女聲魏如昀與閻奕格震撼開唱。魏如昀以爆發力十足搖滾唱腔點燃現場氣氛，閻奕格以穿透力驚人的高音征服全場；10月12日許富凱與艾薇聯手演出，許富凱以深情詮釋台語經典，艾薇則展現新生代的音樂活力，呈現傳統與現代的音樂對話。
10月18日閉幕晚會由新生代歌姬張語噥、金曲療癒女聲梁文音及情歌暖男陳勢安演出。張語噥以甜美清新風格深受年輕族群喜愛，梁文音以溫暖嗓音獲金曲肯定，陳勢安以「天后」成名，擅長詮釋動人情歌；3位歌手同台將帶來完美壓軸。
10月5日至19日，邀請榮獲世界街舞冠軍的嘉義在地舞團「築夢者」、紅鼻子馬戲團、柏青哥、鍋爐爺爺、氣球特技及街頭藝人演出，多元舞蹈、馬戲及互動表演將豐富整體體驗；奇幻市集則匯集藝術手作、特色餐飲及創意裝置，將北香湖公園打造成魔法與童趣兼具夢幻舞台。詳細表演場次時間，請上嘉市觀光旅遊網或搜尋FB、IG「嘉市好旅行」查詢。
