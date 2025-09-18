台中大遠百周年慶開跑 指標精品送上限時回饋

超人氣的哆啦A夢在台北華山熱潮不斷，「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」開展以來已累積超過十五萬入場人次，是今年夏天台北規模最大、最受歡迎的展覽之一。此外，台北站作為巡迴特展的第五站，相較香港、上海、泰國等，展出時間多了近一個月，是展期最長的一站。展覽倒數兩周，民眾可以多多把握機會購票參觀。

2025-09-18 08:00