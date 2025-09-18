台中大遠百周年慶開跑 指標精品送上限時回饋
普發現金一萬在即，加上百貨年度優惠大檔周年慶率續展開，可以預期將刺激消費意願，為第四季百貨零售市場激勵出買氣。遠東百貨周年慶由台中大遠百首棒出擊，今起至10月7日周年慶正式展開，同時，館內指標精品也送上專屬限時回饋。
台中大遠百周年慶全館超過800家品牌與13大銀行，攜手推出滿額贈、專屬會員加碼禮、銀行分期回饋優惠等回饋打造年度購物盛典。活動期間化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000元送200元，即起至9月29日單筆1萬元再加送200元。另外，百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送600元；國際精品首12日單筆1萬元送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬元送1,000元；大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。
針對信用卡再加碼回饋，13大銀行聯手出擊全館單筆分6期6,000元送200元、1萬元送400元；12大指定銀行刷數位3C(含APPLE、MUJI)單筆分期1萬元送500元，針對HAPPY GO卡友特別規劃點點成金紅利回饋活動，扣200點贈100元紅利券1張、扣500點贈250元紅利券1張，依此類推。
台中大遠百周年慶適逢DIOR盛大開幕，國際精品同步祭出超值回饋，首12日單筆滿10,000元送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿10,000元再送1,000元。還有限時驚喜，首五日CHANEL、HERMÈS、LOUIS VUITTON當日單筆滿10,000元送500元，對精品主力客層是一大好消息。
周年慶同樣是採買化妝品最佳出手時機，台中大遠百首四日祭出上萬組獨家商品，除享2,000元送200元外，單筆滿萬再加送200元，配合銀行優惠高達20%以上回饋。首日SHISEIDO國際櫃端出限量紅妍山茶花修護精華(50ml＋10mlx5)推薦價3,915元，憑遠百App加購此組再加贈遠百商品券1,000元、雅詩蘭黛首四日滿8,000元加贈年輕修護保養組。
●遠百周年慶檔期
台中大遠百9月18日(四)～10月7日(二)
遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百10月16日(四) ～11月4日(二)
遠百桃園、遠百花蓮10月23日(四) ～11月11日(二)
遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月30日(四) ～11月18日(二)
遠百竹北11月13日(四) ～11月30日(日)
遠百板橋中山11月13日(四)～12月2日(二)
