台北嘉佩樂酒店「獨棟三層酒吧」開箱！五感俱足 三種獨特體驗

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
地下一樓Playback以日式文化與黑膠靈感，融合音樂現場與創意調酒，將節奏與情感化為味蕾共鳴.。圖/台北嘉佩樂提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
全台知名的奢華酒店品牌、也是台灣唯一的台北嘉佩樂酒店，全新開啟獨棟三層樓酒吧「The Glasshouse」，橫跨三個樓層、展開三種獨特體驗，分別為Tilt、Cooper與Playback。

酒吧座落在台北嘉佩樂酒店主樓旁，步行約150公尺，The Glasshouse打破傳統飯店酒吧的框架，以完全獨立的營運模式，成為城市中一座嶄新的地標。

位於一樓的Tilt，主要在致敬杯中流動的風土文化，酒單靈感來自島嶼風土與季節之味，每一杯飲品皆選用本地優質作物精心調製，例如花蓮的洛神花搭配康普茶的細緻氣泡；雲林的椪柑則帶來明亮的柑橘果香，交織出土地的清新與朝氣；在國際間享有盛名的屏東可可豆，帶來屬於南台灣的海島風情。Tilt就像是一幅「液態」的風土地圖，透過每一杯酒，訴說台灣土地的個性與魅力。

二樓Cooper則以職人匠心精神，融合深藍絲絨與黃銅點綴的氛圍，讓旅人在靜謐氛圍中細品經典與陳年風味。這裡也是對經典雞尾酒與陳年烈酒情有獨鍾的品酩者專屬的靜謐之選。以打造頂級酒桶的職人「Cooper」為名，向蒸餾工藝與酒類傳統致敬，酒廊營造出歐式沙龍般的靜謐氛圍；落地窗、拋光黃銅、深藍絲絨沙發等塑造出優雅自在的空間，適合細細品味，沉浸於靜謐的時光。酒單也主打重塑優雅經典，像是猶他州的High West，或陳釀15年的Pappy Van Winkle，為經典Old Fashioned注入全新靈魂。

地下一樓Playback，以日式文化與黑膠靈感，譜出一段由音符與味蕾交織的五感體驗。特色調酒Lemon，靈感源自日本音樂才子米津玄師的經典代表作；特調Koi Suru Fortune Cookie，靈感來自日本偶像團體AKB48的暢銷單曲（戀愛的幸運餅乾）。 酒紅色絨布座椅、黑膠唱片牆、懷舊玻璃磚與工業風格的細節，Playback彷彿將賓客帶入一個充滿節奏與感官張力的世界。

台北嘉佩樂酒店The Glasshouse

地址：台北市松山區敦化北路129號

時間：

Tilt 每周二至周六17:00～00:00

Cooper 每周二至周六19:00～00:00

Playback 敬請期待

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Cooper以職人匠心精神，融合深藍絲絨與黃銅點綴的氛圍，在靜謐氛圍中細品經典與陳年風味。圖/台北嘉佩樂提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
二樓Cooper的特色調飲。圖/台北嘉佩樂提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
一樓Tilt的特色調飲。圖/台北嘉佩樂提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
一樓Tilt的台式鹹酥雞。圖/台北嘉佩樂提供
一樓Tilt以台灣風土入酒，化島嶼風味為故事；復古Art Deco氛圍間，每杯皆是文化品味。圖/台北嘉佩樂提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
