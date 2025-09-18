訪日外國人創史上8月新高紀錄 林氏璧：台灣62萬人次再創單月新高

國際訪日旅遊潮仍未退燒。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年8月訪日外國人342萬創史上8月新高，且台灣62萬人次訪日再度創下史上單月新高。

根據日本政府觀光局（JNTO）9月17日公布的數據顯示，2025年8月訪日遊客人數達到342萬8000人，比去年同期增加49萬人，創下8月的歷史新高， 8月第一次破300萬。林氏璧表示，主要市場的台灣62萬人，比7月的60萬人更多，再度更新了單月最高紀錄。西班牙也更新了單月最高紀錄。而美國、中國、韓國等18個市場，都創下了8月最高紀錄。

林氏璧表示，前5名為中國101萬8600人（較去年增加36.5%）、韓國66萬900人(增加8%）、台灣62萬700人（增加10%）、美國19萬4500人（增加11.7%）、香港23萬6100人（減少8.3%）。

「往年到日本的旅客通常7月是個高點，8月就會明顯掉下來」。林氏璧表示，也許是因為機票太貴，中間有盂蘭盆節日本的住宿成本會升高，颱風多、天氣熱等因素。

不過，林氏璧表示，今年這個日本史上最熱的8月，旅客數卻沒怎麼掉下來，台灣旅客還逆勢成長創下了史上單月新高的62萬。

中國比去年8月狂增27萬人，單月破百萬。林氏璧表示，今年是抗戰結束80周年，目前沒看出因為電影「南京照相館」，去日本遊玩的中國旅客有減少的跡象。

他說，這個月台灣和韓國旅客人數只剩下4萬的差距了。台灣會不會超車成為第2名呢？繼續觀察。

