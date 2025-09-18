寶雅進去就有低消？網友狂推四大隱藏優勢 Pingu企鵝家族集點攻略必收

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統 輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》

你也有這種經驗嗎？每次經過寶雅，本來只打算補化妝棉，結果卻提滿滿兩袋的戰利品回家，就連網友也笑稱「我去寶雅的低消是1,000塊」、「沒花個5、600出不了寶雅的門」。看似只賣美妝、保養品的寶雅，實則已成為台灣人不可或缺的「百寶箱」，不僅日常用品一應俱全，一站式滿足你的生活所需，價格親民、品項齊全，加上明亮、舒服且寬敞的購物環境，深受許多小資族、學生喜愛。

根據寶雅近期公佈的2025年8月營收報告，8月合併營收高達新台幣22.35億元，月增7.8%、年增8.8%。從輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》來看近三個月「寶雅優勢」熱門關鍵字，也可以看到零售、零售業、擴大、布局、新店、策略、門市、消費力、進駐及通路等字詞。

寶雅今年上半年持續展店、發展美妝新店型（POYA Beauty），彩妝、保養、醫美商品琳瑯滿目，滿足許多愛美人士的需求。自1985年創立以來全台門市已累計432家、會員數更是超過千萬人，帶動台灣龐大的消費力。此外，寶雅進駐也提升當地居民生活機能、為商圈整體加分，成為日常生活用品重要品牌通路。

寶雅在台灣人心中佔有不可或缺的地位，究竟寶雅還有哪些隱藏優點，趕快一起來看看吧！

隱藏優點一、自助結帳機買單便利

為了節省排隊等待時間、加快結帳速度，寶雅自今年陸續引進「自助結帳機」，在短短3個月內完成逾20間門市建置，每間門市擁有約2至4台自助結帳機，不僅優化人力資源配置，也能緩解結帳人潮，讓每位消費者享受更流暢、高效率的購物體驗。

今年有網友發現寶雅導入自助結帳機，開心在臉書《愛逛寶雅POYA好物分享》社團透露，「附近寶雅引進自助結帳機了，今日操作順暢方便，流程簡易，適合買少量商品結帳的客群。」其他網友也紛紛表示，「讚耶！有時候只買需要的，又要排很久」、「這個真的好用～現在很多大賣場也開始陸續有架設這種收銀機」。

隱藏優點二、寵物友善的購物環境

毛孩不能踏進商店是許多飼主的煩惱，不過日前一名網友於Threads上分享家中柴犬在寶雅地板睡著的模樣，直呼「不小心寶雅逛太久，得到一隻昏迷的小狗」，不只引來其他飼主共鳴，還有許多人好奇狗狗是否能進入寶雅，對此原PO也特別回應，「寶雅是寵物友善的店家，店員對狗狗都超友善的，我們之前有事先詢問過店員才讓狗狗落地。不過狗狗是否可以落地，要看各分店規範，建議還是先詢問店員喔」。

也有一名毛孩家長補充，「看店家可不可以落地，或是跟櫃台索取寵物籃，就可以開始血拚了」，其他脆友跟著大讚，「寶雅真的是毛寵友善」、「其實帶狗狗去寶雅逛很適合，因為有很涼的冷氣，難怪牠會那麼放鬆」、「這個地板很可以，很適合狗狗來」。下次去寶雅時，不妨帶著家中的毛小孩享受逛街購物的樂趣吧！

隱藏優點三、寶雅自有品牌成網路焦點

從輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》來看近一年「寶雅」熱門關鍵字，可以看到「POYA Chic、POYA COZY、蒟蒻凍、店型、彩妝、美妝、保養品、醫美、點數」等字詞。

寶雅近年推出POYA Chic髮飾、POYA COZY生活織品、POYA Pure+蒟蒻凍等自有品牌，其中POYA COZY推出免洗褲襪、免洗床單枕套、免洗毛浴巾等旅行免洗系列，還有日常生活所需的襪子、生理褲及安全褲等生活織品，直覺式設計加上嚴格把關布料品質，打造出細緻綿柔觸感的商品，希望讓消費者「穿過就捨不得脫下」。POYA Beauty店型則專攻彩妝品與保養品，就連醫美相關產品也有極高討論度。今年9月寶雅舉辦「粉耀醫美節」，邀請AHC、BIODERMA貝膚黛瑪、Curél珂潤、DR.WU達爾膚、Neogence霓淨思等51大醫美品牌聯慶，眾多優惠吸引消費者搶購。

隱藏優點四、數位印花換購活動話題高

寶雅APP結合會員、POYA支付與線上買三大功能，只要下載APP並註冊會員，便能享有折價券、生日禮、紅利點數等會員專屬福利，還能綁定信用卡或儲值金進行消費，喜歡的商品也能線上購買並選擇門市自取或超商、宅配取貨。

不只如此，寶雅「消費1元累積1點」，除了下次消費時300點可折抵1元，也可以使用APP進行點數免費兌換或加購商品，同時也能參與數位印花換購活動。

像是今年寶雅歡慶40週年，特別攜手超人氣療癒系IP「Pingu企鵝家族」推出以「Pingu出極 可愛連擊」為主題的聯名活動，獻上五款兼顧實用、高顏值和收藏趣味的限量周邊，包含彈嫩美妝蛋盲盒、愛你隨身鏡盲盒、疲勞擊退按摩槌、Q萌登場購物袋及舒壓坐姿抱枕。其中「彈嫩美妝蛋盲盒」、「愛你隨身鏡盲盒」隨機藏有多款經典角色表情，讓你每次開盒都有滿滿驚喜！

9月4日起，消費者至全台寶雅門市或寶雅線上買，加入會員單筆消費滿200元即可獲得1枚數位印花、滿400元贈2枚數位印花，以此類推，集滿6枚即可於APP加購任一Pingu限量聯名周邊，商品採預購到貨制，需憑預購券至實體門市取貨，活動期間內數位印花可持續累積且不限兌換次數。10月8日起加碼推出寶雅線上買專屬「舒壓坐姿抱枕」限量兌換，20枚數位印花就能擁有。

除此之外，9月4日起至全台寶雅門市或寶雅線上買，首次使用POYA支付綁定任一家銀行信用卡並消費任意金額，就有機會將KYMKO Genie機車（3名）、POYA點數40萬點（40名）帶回家；使用POYA支付單筆消費滿400元以上，再加送一次抽獎機會，每位會員最多獲得兩次抽獎機會。趕快手刀搜集數位印花換購、綁定卡片抽獎吧！

【寶雅 X Pingu企鵝家族】集點攻略

活動集點時間：2025/09/04～2025/10/07

門市兌換時間：2025/09/04～2025/11/04

★彈嫩美妝蛋（三款隨機）：數位印花6枚+99元

★愛你隨身鏡（兩款隨機）：數位印花6枚+99元

★疲勞擊退按摩槌：數位印花6枚+159元

★Q萌登場購物袋：數位印花6枚+199元

【寶雅線上買專屬換購】

活動集點時間：2025/09/04～2025/11/04

兌換時間：2025/10/08～2025/12/02（僅限寶雅線上買）

★舒壓坐姿抱枕：數位印花20枚

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年05月29日至2025年08月28日、2024年08月29日至2025年08月28日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『寶雅優勢』、『寶雅』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」（註1）作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

