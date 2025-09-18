快訊

聯準會降息1碼「預測年底前再降兩次」 鮑爾不再說就業穩健

今年供電首亮警戒橘燈 限電只差一步 台電還要當鴕鳥？

雙颱將形成 吳德榮：樺加沙可達中颱挾強風豪雨 觀察是否帶來更大威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆黑白壽司賞創意料理20日登場 發千張壽司券免費嘗

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府舉辦「黑白壽司賞」20日登場，這次市集雲集10家在地知名壽司店家，展開創意料理競賽。記者游明煌／攝影
基隆市府舉辦「黑白壽司賞」20日登場，這次市集雲集10家在地知名壽司店家，展開創意料理競賽。記者游明煌／攝影

基隆市府舉辦「黑白壽司賞」本月20日登場，這次市集雲集10家在地知名壽司店家，呈現基隆多元且深具地方特色的壽司風貌，由評審專家組成「白評審團」品評出決賽作品，民眾則可化身「黑評審」，針對10家在地知名壽司店家進行人氣獎投票。現場發放1000張壽司兌換券，憑券免費品嘗壽司，每人限領2張。

為打造專屬基隆海洋文化及美食品牌，基隆市政府產業發展處20日中午12時至下午5時，於基隆城際轉運站舉辦「2025基隆美食盛典－黑白壽司賞美食派對」。參與店家包含蓉記壽司、站前壽司、 逸番亭、箏壽司、藏漁殿、舶食日式丼飯串燒、漁人手作壽司、多馬和食、晟壽司及那間居酒屋。

歷經通過初審的31組來自全台青年學子「新星組」及專業壽司職人「達人組」齊聚基隆，將展現各自創意巧思與廚藝，爭奪「黑白壽司賞創意壽司競賽」的桂冠。評審陣容包含中華日式料理發展協會、台灣廚藝美食協會代表以及在地知名美食作家曹銘宗、基隆生態主廚張正忠等專家，藝人卞慶華擔任宣傳大使。

透過現場QR Code完成線上投票並消費滿150元者，憑手機畫面及累積點數至大會服務台兌換限量好禮，包括「限量設計款壽司碟」或「活動精釀啤酒-黑米拉格」一分。

基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀表示，黑白壽司賞不僅是一場美食盛宴，更結合了競賽、市集互動及文化表演，透過美食之旅來發現、享受基隆獨特的海洋城市風貌。

基隆市府舉辦「黑白壽司賞」20日登場，這次市集雲集10家在地知名壽司店家，展開創意料理競賽。記者游明煌／攝影
基隆市府舉辦「黑白壽司賞」20日登場，這次市集雲集10家在地知名壽司店家，展開創意料理競賽。記者游明煌／攝影
基隆市府舉辦「黑白壽司賞」20日登場，這次市集雲集10家在地知名壽司店家，展開創意料理競賽。記者游明煌／攝影
基隆市府舉辦「黑白壽司賞」20日登場，這次市集雲集10家在地知名壽司店家，展開創意料理競賽。記者游明煌／攝影

壽司 基隆 美食

延伸閱讀

全基隆剩這件威權象徵 台船基隆廠蔣中正銅像保持原樣

大量黑煙竄出！基隆修車廠火災 35歲女葬身火窟

鶯歌阿婆壽司門前豆腐板蟑螂爬 衛生局限期改善

洋芋片變壽司！藏壽司×樂事聯名了 還有「洋芋片巧克力霜淇淋」

相關新聞

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

搶在新機上市前，Apple宣布正式在全平台推出最新軟體更新，包括iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvO...

影／基隆黑白壽司賞創意料理20日登場 發千張壽司券免費嘗

基隆市府舉辦「黑白壽司賞」本月20日登場，這次市集雲集10家在地知名壽司店家，呈現基隆多元且深具地方特色的壽司風貌，由評...

亞尼克×高捷蜜柑站長「元氣蜜柑生乳捲」登場！還有滿滿蜜柑週邊

連鎖甜點「亞尼克」繼2018年於大台北推出YTM蛋糕販賣機之後，即日起也正式將YTM二代機進駐高雄捷運，於捷運紅線上的小...

有行旅／與摯愛共度 耶誕遊德法

今年耶誕節與最愛的人遊歐洲經典耶誕旅程，有行旅「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」慢旅三大世界遺產之城，收藏米其林傳奇...

藍龍蝦、A5和牛、煎鴨肝還有牛小排！犇全新套餐　吃得到海陸豪華食材

主打鐵板料理的「犇 極上 微風信義館」，在今年迎來開幕十週年。為慶祝全新里程碑，本季推出「極上奢華四重奏」，以法國活體藍...

雞湯桑×八咫烏「3款限定拉麵」只賣3天！新店開幕「買拉麵送炊飯」

連鎖拉麵「雞湯桑」將於9月26日至9月28日期間，攜手台灣拉麵祭展開為期三天的快閃活動。本次邀請日本知名拉麵「八咫烏」主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。