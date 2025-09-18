影／基隆黑白壽司賞創意料理20日登場 發千張壽司券免費嘗
基隆市府舉辦「黑白壽司賞」本月20日登場，這次市集雲集10家在地知名壽司店家，呈現基隆多元且深具地方特色的壽司風貌，由評審專家組成「白評審團」品評出決賽作品，民眾則可化身「黑評審」，針對10家在地知名壽司店家進行人氣獎投票。現場發放1000張壽司兌換券，憑券免費品嘗壽司，每人限領2張。
為打造專屬基隆海洋文化及美食品牌，基隆市政府產業發展處20日中午12時至下午5時，於基隆城際轉運站舉辦「2025基隆美食盛典－黑白壽司賞美食派對」。參與店家包含蓉記壽司、站前壽司、 逸番亭、箏壽司、藏漁殿、舶食日式丼飯串燒、漁人手作壽司、多馬和食、晟壽司及那間居酒屋。
歷經通過初審的31組來自全台青年學子「新星組」及專業壽司職人「達人組」齊聚基隆，將展現各自創意巧思與廚藝，爭奪「黑白壽司賞創意壽司競賽」的桂冠。評審陣容包含中華日式料理發展協會、台灣廚藝美食協會代表以及在地知名美食作家曹銘宗、基隆生態主廚張正忠等專家，藝人卞慶華擔任宣傳大使。
透過現場QR Code完成線上投票並消費滿150元者，憑手機畫面及累積點數至大會服務台兌換限量好禮，包括「限量設計款壽司碟」或「活動精釀啤酒-黑米拉格」一分。
基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀表示，黑白壽司賞不僅是一場美食盛宴，更結合了競賽、市集互動及文化表演，透過美食之旅來發現、享受基隆獨特的海洋城市風貌。
