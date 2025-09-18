亞尼克×高捷蜜柑站長「元氣蜜柑生乳捲」登場！還有滿滿蜜柑週邊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克X蜜柑站長「元氣蜜柑生乳捲」，可見到滿滿的蜜柑元素。圖／高雄捷運公司提供
連鎖甜點「亞尼克」繼2018年於大台北推出YTM蛋糕販賣機之後，即日起也正式將YTM二代機進駐高雄捷運，於捷運紅線上的小港、凱旋、獅甲、三多商圈、中央公園、後驛、凹子底、巨蛋、生態園區、楠梓科技園區等10個捷運站設置YTM，方便民眾快速購買生乳捲，亦可支援官網訂購取貨、隨享卡寄捲提領等服務。

除了將YTM進駐高雄捷運之外，亞尼克也攜手超人氣的「蜜柑站長」，推出限量「元氣蜜柑生乳捲」。使用四季春茶搭配北海道奶霜，並且加入西班牙糖漬橙片、鮮嫩橘瓣、酒漬橘乾與法國四季桔果泥，交織出高雅且豐富的果香層次。生乳捲並烙印上蜜柑站長「お元気ですか」應援圖樣，還有採自蜜柑真實肉墊的貓腳印；另外外盒、吊牌也可見到蜜柑從小到大的圖樣，連內盒也有蜜柑站長寫給粉絲的悄悄話。隨盒附贈蜜柑成長日記小卡2張，背面並有蜜柑寫真，4款圖樣隨機出貨，每條565元。

除此之外，全台66站YTM即日起開播「蜜柑站長值班影片」，可見到蜜柑鑽出售票口賣萌的影片，還收錄蜜柑站長本喵叫聲。亞尼克並推出「元氣快帶走」社群活動，完成社群任務就有機會獲得「蜜柑站長成長日記（幼年篇）五周年紀念系列盒玩公仔」。即日起亞尼克門市與官網也同步販售限量蜜柑站長人氣周邊商品，包括公仔盲盒、一卡通娃包、蜜柑大臉搥背棒、蜜柑牌提袋、摺疊購物袋，適合粉絲蒐集。10月16日前，加入官方LINE好友可獲得嘗鮮優惠券，憑券購買「元氣蜜柑生乳捲」，可單筆折價50元。

亞尼克於高雄捷運10個車站設置YTM，並推出限量「元氣蜜柑生乳捲」，售價565元。圖／亞尼克提供
即日起亞尼克全台門市、官網同步開賣蜜柑站長限量周邊，並有機會獲得紀念版公仔。圖／亞尼克提供
即日起亞尼克全台門市、官網同步開賣蜜柑站長限量周邊，並有機會獲得紀念版公仔。圖／亞尼克提供

