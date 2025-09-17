藍龍蝦、A5和牛、煎鴨肝還有牛小排！犇全新套餐　吃得到海陸豪華食材

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
南極深海真圓鱈佐Bechamel白醬 。圖／犇提供
主打鐵板料理的「犇 極上 微風信義館」，在今年迎來開幕十週年。為慶祝全新里程碑，本季推出「極上奢華四重奏」，以法國活體藍龍蝦、日本A5和牛、南極圓鱈、鴨肝、帶骨牛小排等食材為主角，一次重現10年以來的明星餐點，帶來大大的滿足。

本季新推出的「極上奢華四重奏」採9道式設計，乃是以過去的人氣餐點為基礎，結合重新演繹的手法，為顧客帶來嶄新的體驗。其中「炙燒海膽和牛塔塔佐5J火腿」以現煎鬆餅為基，並且堆疊上炙燒日本A5和牛、日本馬糞海膽、生食級紅蛋黃，以及西班牙頂級Bellota 5J火腿，交織出甜鹹交錯的豐富層次與鹹香。「南極深海真圓鱈佐Bechamel白醬」選用南極海域深海真圓鱈，煎至外層微酥後，搭配Bechamel白醬，突顯出魚肉細緻的口感。

「嫩煎法式鴨肝佐布里歐吐司」以ROUGIE路其頂級鴨肝為主角，搭配現烤 Purebread 法式長棍，並以葡萄牙Port Wine噴霧提香，柔軟滑嫩的鴨肝展現奢華滋味。「活體法國藍龍蝦佐海膽慕斯」則是將法國海域的鮮活藍龍蝦以鐵板香煎，鎖住龍蝦肉質本身的鮮甜，再搭配綿密的海膽慕斯，帶來濃郁的大海香氣。「香煎爐烤安格斯帶骨牛小排」則是將安格斯帶骨牛小排表面煎香後。並經過蒜香奶油高溫爐烤、點火炙烤、鐵板香煎等繁複手法，完整呈現肉汁與香氣。

「極上奢華四重奏」還吃得到金玉卵牛筋鐵板炒飯、鐵板慢煎蜂蜜香蕉佐香蕉冰淇淋等餐點，每人3,780元，並可加價升級月見海膽和牛捲A5、澎湖野生大明蝦、日本和牛肋眼A5等食材。

炙燒海膽和牛塔塔佐5J火腿。圖／犇提供
嫩煎法式鴨肝佐布里歐吐司。圖／犇提供
金玉卵牛筋鐵板炒飯。圖／犇提供
活體法國藍龍蝦佐海膽慕斯。圖／犇提供
帶骨牛小排經多種手法處理，呈現豐富的肉汁與肉香。圖／犇提供
安格斯帶骨牛小排。圖／犇提供
「極上奢華四重奏」選用法國活體藍龍蝦、日本A5和牛、南極圓鱈、鴨肝、帶骨牛小排等食材入饌。圖／犇提供
