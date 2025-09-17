iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看
搶在新機上市前，Apple宣布正式在全平台推出最新軟體更新，包括iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS，並全面導入全新「Liquid Glass」設計，讓操作介面更一致、更具透明動態感。Apple Intelligence也進一步提升體驗，提供即時翻譯、視覺智慧應用，並在Apple Watch上透過Workout Buddy提供充滿情緒價值的語音回饋。其中，iOS 26針對使用者每天都會用到的App，巧妙地加入了許多更貼心的功能，嚐鮮派趕快升級體驗。
新版作業系統最大視覺亮點正是Liquid Glass全新設計，半透明效果能反射、折射並隨環境動態變化，讓螢幕內容呈現更清晰。原本還擔心介面幾乎全改是不是會看不習慣，但更新後意外地有種彷彿已經換新機的驚喜感，視覺立體層次與通透感相當舒適，光這一點就值得立刻更新。
鎖定畫面
適應式時間顯示和趣味十足的3D空間場景，可隨照片主題與通知動態調整字體大小；背景新增3D空間場景，隨著iPhone移動而展現生動畫面。
相機與照片
介面更簡潔，快速切換拍攝模式；iPhone 15以上機型支援「鏡頭清潔提示」；按下AirPods 4和AirPods Pro 2及後續機型的耳機柄可直接拍照或錄影。「照片」新增「圖庫」與「選集」分頁，支援自訂佈局，並可辨識演唱會、運動賽事等活動內容。
通話與訊息
新增「通話篩選」，能在來電響鈴前顯示未知號碼的身份與原因，避免干擾。「訊息」新增「投票」功能，方便揪團或決策，並可在對話加入背景圖片。
Apple Music新增「歌詞翻譯與發音」，幫助理解外語歌曲並跟唱，並支援自動混音與釘選功能。全新Apple Games App讓玩家集中管理、探索遊戲，並與好友互動。
地圖提供「已到訪的地點」與偏好路線學習，改善通勤體驗。開車少不了的CarPlay則導入簡化來電檢視、「訊息點按回應」及即時動態小工具。
除iOS外，iPadOS導入全新直覺且更個人化調整的視窗系統，Mac Spotlight迎來史上最大更新。Apple Watch新增「睡眠分數」功能，協助更了解睡眠品質；Vision Pro則提供小工具與全新Persona。整體來說，Apple此次全平台軟體更新，可說是將裝置間的互動與體驗提升到新層次，帶來更智慧、流暢的整合生態系。
