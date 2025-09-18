聽新聞
有行旅／與摯愛共度 耶誕遊德法

聯合報／ 本報訊

今年耶誕節與最愛的人遊歐洲經典耶誕旅程，有行旅「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」慢旅三大世界遺產之城，收藏米其林傳奇星級餐廳。

德國巴登巴登黑森林溫泉悠閒啟程，走進法國阿爾薩斯，造訪最古老耶誕市集史特拉斯堡，一嘗阿爾薩斯連霸51年米其林三星的傳奇餐廳伊爾客棧；前進巴黎首家博古斯餐廳(Bocuse)；莎瑪麗丹體驗魚子醬佳餚；在米其林星主廚私宅，享受只為貴賓準備的耶誕晚宴。

有行旅「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」11天10夜旅程，11月30日至12月10日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3926，或請瀏覽官網

法國 德國 耶誕節

