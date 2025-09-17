台中屋馬燒肉中秋檔期推優惠 聯名在地農產品創造話題

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
屋馬燒肉強化品牌與台中地方農業的連結，展現企業社會責任。記者宋健生/攝影
屋馬燒肉強化品牌與台中地方農業的連結，展現企業社會責任。記者宋健生/攝影

台中向來被譽為「鍋烤之都」，每到中秋節燒肉香氣便成為城市的共同記憶。屋馬餐飲集團今年特別把握「閏六月」帶來的延長檔期，提前啟動中秋餐飲布局，希望能在競爭激烈的市場中搶先卡位，也讓更多消費者有機會在團圓時光之前，提前享受燒肉的美味。

屋馬餐飲集團指出，為了分散節日前後的訂位高峰，特別推出「美牛經典雙人午間套餐」，以1,580元的親民價位，吸引平日消費族群、學生與新客嚐鮮，並導流需求至午餐時段，藉此提升翻桌效率與人力配置彈性。

同時，屋馬也同步推出滿額折扣與限時優惠，透過價格誘因與稀缺性設計，帶動消費者即時下單與多次回訪。

在品牌合作方面，屋馬今年攜手大苑子推出「梨山水蜜桃雪沙」，以清爽水果滋味呼應中秋的團聚氛圍，也支持在地小農契作。

這不僅增添社群話題，成為年輕族群的拍照打卡亮點，更強化品牌與台中地方農業的連結，展現企業社會責任，讓家庭與中產客群也能產生情感共鳴。

此外，今年正逢新光三越台中店重新開幕與台中購物節同步登場，市區客流量顯著提升，也讓餐飲成為購物行程後的必訪選項。屋馬餐飲集團透過檔期效應的相互拉抬，期盼將中秋檔期的餐飲市場能量再推升一層。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，中秋節不僅是一頓燒肉的美味，更是一種城市裡的情感連結。「我們希望透過在地食材、細緻款待與多元合作，把一桌的溫暖與幸福，帶給更多來到屋馬的朋友。」

今年屋馬也推出全新「午茶系列桃山月餅」，選用細緻綿密的桃山餡皮，搭配東方茶香與果韻，突破傳統月餅的厚重印象，帶來輕盈、優雅、不甜膩的新風味。

精選四款風味包含「紅玉茶果初曦」、「玫瑰花香荔影」、「仲夏果韻茶詩」及「醉人龍眼月圓」，以茶香的沉穩、果香的清爽與花香的雅致，交織出多層次口感，讓中秋的甜點成為餐桌上的另一種風景。

燒肉指標屋馬燒肉中秋檔期推優惠，並聯名在地農產品增添「食在地」吸引力。記者宋健生/攝影
燒肉指標屋馬燒肉中秋檔期推優惠，並聯名在地農產品增添「食在地」吸引力。記者宋健生/攝影

