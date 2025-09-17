雞湯桑×八咫烏「3款限定拉麵」只賣3天！新店開幕「買拉麵送炊飯」

連鎖拉麵「雞湯桑」將於9月26日至9月28日期間，攜手台灣拉麵祭展開為期三天的快閃活動。本次邀請日本知名拉麵「八咫烏」主廚居山勢合作，推出4款限定拉麵。另外「大師兄銷魂麵舖」則是推出3款新口味拌麵，吃得到濃香黑麻薑泥麵、乾式肉骨茶拌麵等滋味。

自2016年開幕以來，居山勢曾奪下Ramendb 東京第一名，並接連獲得ラーメンwalker 東京銀賞肯定，每年創作超過70款限定拉麵。本次推出的「居山式綠醬和風拉麵」以雞骨細火慢熬高湯，融合雞油、雞腳與白身魚，還有使用菠菜、青豆與紅蘿蔔製作的香味油，搭配穗先筍乾、乳酪，融合日式與義式料理，打造出層次豐富又清爽的滋味。另款「醃漬番茄瑪格麗特風拉麵」以豚骨高湯為基底，結合五花肉、洋蔥、香蒜，再搭配新鮮羅勒、菠菜與奶香乳酪，還有整顆醃漬番茄，打造別具特色的創新拉麵。兩款拉麵均限於9月26～27日供應，每份398元。

9月28日則將使用雞白湯為基底，推出「台味限定」、「義式創作」兩款主題拉麵。活動期間將同步開放人氣投票，獲得最高票數的作品將有機會成為常態菜單品項。活動期間也將限量供應「八咫烏特製炊飯」。此外，雞湯桑京站門市將於9月25日開幕，屆時居山主廚也將快閃現身。當日凡點購任一碗拉麵，即可搶先品嚐「八咫鳥特製炊飯」送完為止；凡於社群打卡分享，可再領取「台拉祭」指定時段限定拉麵招待券。

針對喜愛吃麵的民眾，「大師兄銷魂麵舖」繼2月推出「肉燥風味拌麵」後，本月推出全新3款特色拌麵條理包，讓民眾在家也能輕鬆享用。其中「濃香黑麻薑泥麵」以70 %的老薑泥製成，再混上經過6道工法炒製，帶有堅果與焦香味的黑麻油，香氣十足；「乾式肉骨茶拌麵」則復刻新加坡肉骨茶，添加鮮蒜以及經由冷凍研磨處理的白胡椒，滋味溫潤辛香。

至於「香麻雙椒拌麵」則融合兩種靈魂醬汁，包括花生麻醬，以及混合大紅袍花椒、青花椒等香料煉製而成的花椒油，堆疊出豐富的層次滋味。新品拌麵每袋4入，定價320元。 居山式綠醬和風拉麵。圖／雞湯桑提供 濃香黑麻薑泥麵。圖／大師兄銷魂麵舖提供 乾式肉骨茶拌麵。圖／大師兄銷魂麵舖提供 醃漬番茄瑪格麗特風拉麵。圖／雞湯桑提供

