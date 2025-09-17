八色烤肉「中秋套餐」88折！肉品升級　還有8種新套餐、新菜品登場

來自韓國的「八色烤肉」自2015年登台至今，今年正式邁入10週年里程碑。9月22日起，八色烤肉將推出全新菜單，除了升級使用LYD三元豬種，另外還有「雪藏熟成豬肉」、「帶骨牛小排含橫隔膜」、「手打A5和牛漢堡排」等多款特色新品。針對中秋佳節到來，也推出期間限定「中秋歡聚多人套餐」88折優惠，另外還有指定新品加購優惠、用餐加碼飲品暢飲等方案。

「八色烤肉」最大的特色，就是分別使用人蔘、紅酒、松葉、大蒜、花草、咖哩、大醬和辣椒醬等八種醬料醃製的八種口味五花肉。隨著品牌登台10週年，9月22日起也全面升級菜單，特別導入「LYD三元豬種」、「雪藏熟成豬肉」與和牛，並研發多款特色沾醬與創新吃法。其中「老饕厚切豬五花佐明太子醬」選用油花分布均勻、肉質鮮嫩彈牙的LYD三元豬，炙火燒烤後可搭配特製明太子醬與韭菜享用，每份400元；同樣新推出的「芸彰熟成厚切梅花豬 佐烤豬肉沾醬」，嚴選來自芸彰牧場的雪藏豬，藉由濕式熟成保留台灣豬肉的原始風味，燒烤後搭配至醬汁品嚐，每份480元。「炭烤手打A5和牛漢堡排」則混合美國和牛、LYD三元豬與日本A5和牛提升油脂香氣，每份400元。

本次菜單也推出8款全新套餐，囊括2人或3人方案。以雙人套餐中的「老饕熟成全豬」為例，即吃得到老饕厚切豬五花、芸彰熟成厚切梅花豬、頂級松阪豬，每套1,480元，另外還有經典八色烤肉、招牌六色烤肉、四色熟成牛豬套餐、極上雙色海陸套餐等選擇，每套1,280～1,980元。三人套餐則有經典八色牛豬、老饕熟成牛豬、極饗八色海陸套餐等不同方案，每套2,200～3,480元。

迎接中秋佳節，八色烤肉也推出「中秋歡聚多人套餐」，吃得到招牌六色／八色烤肉，還有醬淋烤澳洲和牛腿霜降、鹽焗奶油草蝦、泡菜豬肉豆腐煲、綜合海鮮煎餅等內容，雙人原價2,380元，優惠價2,180元；3人原價3,630元，優惠價3,180元。活動期間會員點購任一中秋套餐，還可再享88折，並可以399元優惠價，加購原價480元的「芸彰熟成厚切梅花豬」或「炭烤帶骨牛小排含橫膈膜」。提前3天訂位，並加碼「無酒精特調飲品暢飲」。 老饕熟成牛豬3人套餐，每套2,680元。 中秋三人套餐，每套原價3,630元，優惠價3,180元。 老饕厚切豬五花佐明太子醬，每份400元。 芸彰熟成厚切梅花豬，單點480元。

商品推薦