辛芷蕾入鏡Roger Vivier秋冬形象廣告「玫瑰韻致」梢來法式甜美

法國精品品牌Roger Vivier日前發表了2025秋冬形象廣告「玫瑰韻致」（La Rose Vivier），廣告邀請到品牌代言人、中國女星辛芷蕾入鏡，形象視覺以玫瑰為主題，透過洋溢鮮明法式風情的場景，展現Roger Vivier對女性優雅魅力的當代解讀。

在Le Rose Vivier形象視覺中，只見辛芷蕾腳踏新款Talon É pine玫瑰尖刺高跟鞋，同時分別提取新款的Rose玫瑰包款與Efflorescence花鑽寶石柄手提包，借玫瑰花傳情之外，也捎來幾分法式香頌的浪漫甜美。

本季Roger Vivier推出了新款的Viv’ Low與德訓鞋是兩大重點，前者為平底設計，輕盈且追求舒適體驗；後者則在輕休閒風格中加入刺繡細節，同時可替換的扣飾並為鞋履切換風格人設、自由多變。閃耀輕奢的Vanity鑽扣包款則散發Vivier式的青春俏皮，讓Y2K風格重返2025。

同時Roger Vivier也宣佈於9月為巴黎總部Maison Vivier全新亮相，Maison Vivier位於巴黎聖日耳曼德佩區的一棟18世紀、充滿歷史感的古風建物內，佔地約1,400平方公尺的此處將收藏品牌自1950年代至今重要的典藏資料、品牌創意總監Gherardo Felloni的工作室，並展現Roger Vivier的品牌與美學精神。 Roger Vivier發表了2025秋冬形象廣告「玫瑰韻致」，邀請品牌代言人、中國女星辛芷蕾入鏡。圖／Roger Vivier提供 新款德訓鞋是本季Roger Vivier的亮點單品，以刺繡細節和可替換的扣飾，自由切換風格人設。圖／Roger Vivier提供 Viv Rangers黑色牛皮迷你方鑽船型樂福鞋，65,200元。圖／Roger Vivier提供

