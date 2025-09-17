iPhone 17將開賣 德誼看好銷售成長、打造一站式購物體驗

遠傳（4904）旗下全台最大Apple經銷商德誼數位則樂觀看待iPhone 17系列、Air等手機銷售表現可望較去年成長一至兩成。德誼數位總經理黃麗容表示，有意願升級iPhone 17系列的消費者較去年iPhone 16系列高出9%，預期17 Pro與Pro Max將成為銷售主力，約占近八成。

尤其今年蘋果全新主打超薄設計的 iPhone Air，則有6%的消費者表達興趣推出iPhone Air，加上「藏藍色」、「薰衣草紫」、「天藍色」人氣滿滿外，「宇宙橙色」也引發討論。黃麗容觀察，今年到貨量與去年相當，預估開賣初期，經過消費者到實體門市實際體驗新機後，將再次激發換機需求，整體換機潮可望較去年成長一成至兩成。

不過今年iPhone系列新機銷售通路也比去年更多，更多電商或者街邊店加入搶商機，黃麗容表示，德誼以專業服務，提升購機體驗，跟用戶一起讓iPhone系列手機功能最大化，提供一站式服務。

德誼強調，打造從電子產品選購、服務方案，甚至到配件等所有需求的一站式購物體驗，更針對全系列配件陣容強化，與人氣IP「Bunni Konbiny」及「Kurt Wu」合作，推出多款獨家聯名配件，讓消費者自由打造專屬的全新iPhone風格。

此外，德誼數位特別祭出「全方位體驗，進化心無限」專屬優惠活動，提供獨家的一站式訂閱服務與完整保險方案，搭配指定門號方案可零元購入iPhone 17 Pro 512GB一台，相當於現折46,900元。

最受消費者期待的舊換新方案也將同步登場，德誼數位表示，指定門市以iPhone 14系列換購新機，可享加碼14%折扣金回饋；至全台門市以iPhone 16 Pro Max 1TB換購新機更有機會現折高達34,760元。

