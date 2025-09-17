iPhone17周五開賣 德誼數位：藏藍色人氣爆棚 舊換新成購機關鍵引力
蘋果iPhone 17本周五開賣，經銷商德誼數位今（17）日揭曉消費者購機趨勢調查結果，調查顯示，有近8成消費者表示願意入手iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max。
德誼數位指出，根據最新的消費者購機趨勢調查結果，有意願升級至iPhone 17系列的消費者，較去年iPhone 16系列高出 9%。
在本次新機陣容中，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max預期將成為銷售主力，有39%消費者表示有意願購買iPhone 17 Pro，另外則有37% 的消費者對iPhone 17 Pro Max感興趣，有意入手iPhone 17的消費者占18%，另有6%消費者對iPhone Air表達興趣。
在顏色選擇上，iPhone 17 Pro的「藏藍色」是人氣首選，iPhone 17 以「薰衣草紫」最受青睞，iPhone Air 則是「天藍色」最受喜愛。而在容量選擇上，以256 GB規格最受歡迎，顯示中等容量能夠滿足大多數iPhone用戶日常需求。此外，更有多位消費者表示對舊機換新機方案感到期待，顯示降低購買門檻是吸引消費者購買新機的重要吸引力。
德誼數位總經理黃麗容表示，「德誼數位持續致力於提升消費者購機體驗，提供一站式服務，讓消費者在德誼數位就能滿足從電子產品選購、服務方案，甚至到配件的所有需求。我們亦用心傾聽消費者需求，每年不斷創新突破，帶給消費者更多驚喜。」
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言