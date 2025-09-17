iPhone17周五開賣 德誼數位：藏藍色人氣爆棚 舊換新成購機關鍵引力

蘋果iPhone 17本周五開賣，經銷商德誼數位今（17）日揭曉消費者購機趨勢調查結果，調查顯示，有近8成消費者表示願意入手iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max。

德誼數位指出，根據最新的消費者購機趨勢調查結果，有意願升級至iPhone 17系列的消費者，較去年iPhone 16系列高出 9%。

在本次新機陣容中，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max預期將成為銷售主力，有39%消費者表示有意願購買iPhone 17 Pro，另外則有37% 的消費者對iPhone 17 Pro Max感興趣，有意入手iPhone 17的消費者占18%，另有6%消費者對iPhone Air表達興趣。

在顏色選擇上，iPhone 17 Pro的「藏藍色」是人氣首選，iPhone 17 以「薰衣草紫」最受青睞，iPhone Air 則是「天藍色」最受喜愛。而在容量選擇上，以256 GB規格最受歡迎，顯示中等容量能夠滿足大多數iPhone用戶日常需求。此外，更有多位消費者表示對舊機換新機方案感到期待，顯示降低購買門檻是吸引消費者購買新機的重要吸引力。

德誼數位總經理黃麗容表示，「德誼數位持續致力於提升消費者購機體驗，提供一站式服務，讓消費者在德誼數位就能滿足從電子產品選購、服務方案，甚至到配件的所有需求。我們亦用心傾聽消費者需求，每年不斷創新突破，帶給消費者更多驚喜。」

