中國籍貨輪拖離野柳前往韓國 航港局要求監測水質

去年擱淺新北市野柳的中國籍載重平台船「鈺洲啟航」輪，今天正式拖往韓國進一步處置，航港局表示，已會同海保署要求移除團隊完成擱淺海域一定期間的水質監測確保無污染。

「鈺洲啟航」輪今年9月14日完成船體浮揚脫淺並拖帶至深水區觀察48小時，今天正式拖往韓國進一步處置，也宣告鈺洲啟航輪成功脫淺。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，已會同海保署要求移除團隊完成擱淺海域一定期間的水質監測，且須經過第3方公證確保無污染、無殘骸留存，以徹底確保野柳海岸的環境與生態獲得完整保護，確實恢復野柳海陸域環境風貌。

颱風康芮去年10月侵襲台灣造成海象惡劣，中國籍貨輪「鈺洲啟航」因流錨宣布棄船，隨後在野柳擱淺，交通部長陳世凱除事發第一時間趕赴現場視察外，後續也2度前往現地，掌握餘油抽除及船貨移除進度。

航港局表示，「鈺洲啟航」輪在擱淺之初，存有高達284噸餘油，一度造成野柳及北海岸地區環境生態危機，所幸在航港局會同海保署、海巡署、相關地方政府與海事業者的努力下，今年完成餘油抽除作業，化解油污染危機。

航港局指出，今年東北季風過後海象轉趨良好時，航港局即督促保險公司及海事工程業者自4月起積極進行甲板上3座橋式機拆除工程，除已順利完成重達逾3000公噸的橋式機移除工作外，經由荷蘭專業海事工程團隊船體結構評估及水密性計算、船體水下修補加壓及油艙清洗等作業後，本月14日順利完成船體浮揚脫淺並拖帶至深水區觀察48小時，確定船體穩定性後，今天下午3時拖往韓國進行進一步處置。

