上半年日客來台成長11％ 妻夫木聰續任台灣觀光代言人

為強化、吸引20至39歲日本女性遊客，交通部觀光署去年邀請日本國民男神妻夫木聰擔任台灣觀光日本市場代言人，根據統計，去年來台日客達131.9萬人次，年成長率高達42％，為延續熱潮，今年續邀妻夫木聰擔任代言人，並聚焦展現其「就是偏愛台灣」的獨特視角。

妻夫木聰去年首次擔任台灣觀光代言人時掀起廣大迴響，不僅受到20至39歲女性旅客喜愛，也吸引40歲以上族群矚目。根據統計，2024年日本來台旅客人次達131.9萬，年成長率高達42％，為延續這股熱潮，觀光署今年續邀擔任代言人。

妻夫木聰個人已有多次來台旅行的經驗，曾說台灣就是他「日本以外的第二個故鄉」。觀光署長陳玉秀說，很開心再度邀請妻夫木聰擔任台灣觀光日本代言人。

陳玉秀說，去年他體驗街邊吃早餐、日月潭划船、阿里山採茶，今年邀請他去南部的台南與高雄體驗並拍攝宣傳片，在台南感受藝術文化震撼力，在高雄體驗在地信仰氛圍，但美食始終最難以忘懷，而年度主題影片將在10月中旬對外公布。

觀光署在日本也將展開全方位宣傳，包含一系列的關東關西實體消費者活動，針對年輕客群的跨社群平台傳播異業合作，新媒體平台的台灣觀光推廣，以及其他多元媒體的傳播活動。此外，妻夫木聰將親自出席下周於名古屋舉辦的日本旅展（Tourism EXPO Japan），現身台灣館與日本民眾面對面互動交流。

妻夫木聰說，連續2年擔任觀光代言人感到光榮，昨天在台南拍攝宣傳影片，晚餐喝牛肉湯時，隔壁桌的爺爺奶奶剛好會說日文，說認識他、還叫他加油，並介紹當地許多美食；他認為旅行就是這樣，與隔壁桌的人聊天，感覺人與人、心與心靠近，而台灣是讓他感到溫暖的地方

妻夫木聰表示，對台灣念念不忘的就是剉冰，現場他也自製剉冰向大家分享他喜歡的配料，其中妻夫木聰在剉冰中放了很多芒果，其他還有西瓜、珍珠、紅豆、綠豆，並直呼好吃。

觀光署表示，第4季起，全新廣告也將陸續於電視、網路、交通運具與戶外媒體亮相，搭配一系列實體推廣活動，持續提升日本民眾對台灣的關注。

同時也將加強分眾行銷，鎖定修學旅行、郵輪觀光、親子旅遊、美食體驗等主題，並規畫多場大型特色活動，如「野柳石光．夜訪女王」與「千人放天燈」，展現台灣作為日本旅客海外首選旅遊目的地的無限魅力。

觀光署國際組長黃易成說，妻夫木聰的魅力展現跨世代的影響力，不僅受到日本20至39歲女性旅客喜愛，也成功吸引40歲以上族群的矚目；統計今年1至6月，日本來台客68萬人次，較去年同期成長約11%，盼下半年能延續上半年熱潮創佳績，也就是說，去年日本來台客131.9萬人次，若以成長11%計算，全年度盼能達146.4萬人次。 日本國民男神妻夫木聰再被邀請擔任台灣觀光日本市場代言人。記者胡瑞玲／攝影 日本國民男神妻夫木聰再被邀請擔任台灣觀光日本市場代言人。記者胡瑞玲／攝影 日本國民男神妻夫木聰再被邀請擔任台灣觀光日本市場代言人。記者胡瑞玲／攝影 妻夫木聰現場自製挫冰並與媒體分享他喜愛的配料。記者胡瑞玲／攝影

