快訊

遭嗆臉幹嘛這麼臭...嘉義校園傳霸凌 國中生拿瓦斯槍抵同學肩膀威脅「不要動」

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

上半年日客來台成長11％ 妻夫木聰續任台灣觀光代言人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日本國民男神妻夫木聰再被邀請擔任台灣觀光日本市場代言人。記者胡瑞玲／攝影
日本國民男神妻夫木聰再被邀請擔任台灣觀光日本市場代言人。記者胡瑞玲／攝影

為強化、吸引20至39歲日本女性遊客，交通部觀光署去年邀請日本國民男神妻夫木聰擔任台灣觀光日本市場代言人，根據統計，去年來台日客達131.9萬人次，年成長率高達42％，為延續熱潮，今年續邀妻夫木聰擔任代言人，並聚焦展現其「就是偏愛台灣」的獨特視角。

妻夫木聰去年首次擔任台灣觀光代言人時掀起廣大迴響，不僅受到20至39歲女性旅客喜愛，也吸引40歲以上族群矚目。根據統計，2024年日本來台旅客人次達131.9萬，年成長率高達42％，為延續這股熱潮，觀光署今年續邀擔任代言人。

妻夫木聰個人已有多次來台旅行的經驗，曾說台灣就是他「日本以外的第二個故鄉」。觀光署長陳玉秀說，很開心再度邀請妻夫木聰擔任台灣觀光日本代言人。

陳玉秀說，去年他體驗街邊吃早餐、日月潭划船、阿里山採茶，今年邀請他去南部的台南與高雄體驗並拍攝宣傳片，在台南感受藝術文化震撼力，在高雄體驗在地信仰氛圍，但美食始終最難以忘懷，而年度主題影片將在10月中旬對外公布。

觀光署在日本也將展開全方位宣傳，包含一系列的關東關西實體消費者活動，針對年輕客群的跨社群平台傳播異業合作，新媒體平台的台灣觀光推廣，以及其他多元媒體的傳播活動。此外，妻夫木聰將親自出席下周於名古屋舉辦的日本旅展（Tourism EXPO Japan），現身台灣館與日本民眾面對面互動交流。

妻夫木聰說，連續2年擔任觀光代言人感到光榮，昨天在台南拍攝宣傳影片，晚餐喝牛肉湯時，隔壁桌的爺爺奶奶剛好會說日文，說認識他、還叫他加油，並介紹當地許多美食；他認為旅行就是這樣，與隔壁桌的人聊天，感覺人與人、心與心靠近，而台灣是讓他感到溫暖的地方

妻夫木聰表示，對台灣念念不忘的就是剉冰，現場他也自製剉冰向大家分享他喜歡的配料，其中妻夫木聰在剉冰中放了很多芒果，其他還有西瓜、珍珠、紅豆、綠豆，並直呼好吃。

觀光署表示，第4季起，全新廣告也將陸續於電視、網路、交通運具與戶外媒體亮相，搭配一系列實體推廣活動，持續提升日本民眾對台灣的關注。

同時也將加強分眾行銷，鎖定修學旅行、郵輪觀光、親子旅遊、美食體驗等主題，並規畫多場大型特色活動，如「野柳石光．夜訪女王」與「千人放天燈」，展現台灣作為日本旅客海外首選旅遊目的地的無限魅力。

觀光署國際組長黃易成說，妻夫木聰的魅力展現跨世代的影響力，不僅受到日本20至39歲女性旅客喜愛，也成功吸引40歲以上族群的矚目；統計今年1至6月，日本來台客68萬人次，較去年同期成長約11%，盼下半年能延續上半年熱潮創佳績，也就是說，去年日本來台客131.9萬人次，若以成長11%計算，全年度盼能達146.4萬人次。

日本國民男神妻夫木聰再被邀請擔任台灣觀光日本市場代言人。記者胡瑞玲／攝影
日本國民男神妻夫木聰再被邀請擔任台灣觀光日本市場代言人。記者胡瑞玲／攝影
日本國民男神妻夫木聰再被邀請擔任台灣觀光日本市場代言人。記者胡瑞玲／攝影
日本國民男神妻夫木聰再被邀請擔任台灣觀光日本市場代言人。記者胡瑞玲／攝影
日本國民男神妻夫木聰再被邀請擔任台灣觀光日本市場代言人。記者胡瑞玲／攝影
日本國民男神妻夫木聰再被邀請擔任台灣觀光日本市場代言人。記者胡瑞玲／攝影
妻夫木聰現場自製挫冰並與媒體分享他喜愛的配料。記者胡瑞玲／攝影
妻夫木聰現場自製挫冰並與媒體分享他喜愛的配料。記者胡瑞玲／攝影

日本 觀光署

延伸閱讀

妻夫木聰續任觀光代言人 親製剉冰最愛芒果

妻夫木聰把台灣當第2個家！招認是芒果控「錯把珍珠當黑豆」

明治屋銀座大樓蟬聯日本地王 每平方公尺976萬元

金馬影展滿島光、妻夫木聰、廣瀨鈴全來了　坎城入圍日片金馬放映

相關新聞

上半年日客來台成長11％ 妻夫木聰續任台灣觀光代言人

為強化、吸引20至39歲日本女性遊客，交通部觀光署去年邀請日本國民男神妻夫木聰擔任台灣觀光日本市場代言人，根據統計，去年...

雞湯桑×八咫烏「3款限定拉麵」只賣3天！新店開幕「買拉麵送炊飯」

連鎖拉麵「雞湯桑」將於9月26日至9月28日期間，攜手台灣拉麵祭展開為期三天的快閃活動。本次邀請日本知名拉麵「八咫烏」主...

八色烤肉「中秋套餐」88折！肉品升級　還有8種新套餐、新菜品登場

來自韓國的「八色烤肉」自2015年登台至今，今年正式邁入10週年里程碑。9月22日起，八色烤肉將推出全新菜單，除了升級使...

辛芷蕾入鏡Roger Vivier秋冬形象廣告「玫瑰韻致」梢來法式甜美

法國精品品牌Roger Vivier日前發表了2025秋冬形象廣告「玫瑰韻致」（La Rose Vivier），廣告邀請...

iPhone17周五開賣 德誼數位：藏藍色人氣爆棚 舊換新成購機關鍵引力

蘋果iPhone 17本周五開賣，經銷商德誼數位今（17）日揭曉消費者購機趨勢調查結果，調查顯示，有近8成消費者表示願意...

許瑋甯產後超強回歸少女感依舊 希望兒子覺得媽媽很辣

今年是UNIQLO登台15周年，今天舉辦來台15周年暨秋冬預覽，並邀來新上任的15周年品牌大使許光漢、許瑋甯「雙許」站台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。