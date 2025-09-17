許瑋甯產後超強回歸少女感依舊 希望兒子覺得媽媽很辣

今年是UNIQLO登台15周年，今天舉辦來台15周年暨秋冬預覽，並邀來新上任的15周年品牌大使許光漢、許瑋甯「雙許」站台。

許瑋甯與邱澤今夏迎來男寶寶「Ian」出生，而許瑋甯產後短短兩個月迅速回到工作崗位，狀態相當好。今天她以大地色系造型，搭配芭蕾平底鞋，穿出俏麗與知性兼具的學院風，少女感依舊。

愛漂亮是女人天性，許瑋甯說「不希望身分不同而有變化，希望兒子Ian覺得『媽媽很辣』」。她談起兒子，「認為他一定會有時尚審美感，因為每天看媽媽穿的衣服，我覺得他一定是喜歡漂亮的東西，也會很好奇」。

許瑋甯今天搭配穿的是喀什米爾高領T，搭配燈心絨外套與褲裙，談到秋冬穿搭，她指出「秋冬穿這一件就蠻夠了，有輕盈的保暖。我非常喜歡秋冬有溫暖、溫柔的感覺，最喜歡秋冬的針織系列，在女生身上穿起來都非常柔軟，這次UNIQLO針織衫有非常多顏色，是非常好搭配的單品，可以買不同尺寸搭配」。至於穿搭建議，她認為「要夠了解自己的身形，夠了解自己才能穿的好看」。

平常上身喜歡挑oversize版型的許瑋甯也說，「會趁這次秋冬系列預覽，會挑幾套給老公，我們可以共用衣櫥互穿，至於情侶裝，我就不太好意思穿出去了」。 許瑋甯穿燈芯絨襯衫式外套，疊搭HEATTECH喀什米爾混紡高領T恤，搭配褲裙與芭蕾平底鞋。記者沈昱嘉／攝影 許瑋甯穿燈芯絨襯衫式外套，疊搭HEATTECH喀什米爾混紡高領T恤與褲裙。記者沈昱嘉／攝影 許光漢、許瑋甯擔任UNIQLO 15周年品牌大使。記者沈昱嘉／攝影

