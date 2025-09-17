許瑋甯產後超強回歸少女感依舊 希望兒子覺得媽媽很辣
今年是UNIQLO登台15周年，今天舉辦來台15周年暨秋冬預覽，並邀來新上任的15周年品牌大使許光漢、許瑋甯「雙許」站台。
許瑋甯與邱澤今夏迎來男寶寶「Ian」出生，而許瑋甯產後短短兩個月迅速回到工作崗位，狀態相當好。今天她以大地色系造型，搭配芭蕾平底鞋，穿出俏麗與知性兼具的學院風，少女感依舊。
愛漂亮是女人天性，許瑋甯說「不希望身分不同而有變化，希望兒子Ian覺得『媽媽很辣』」。她談起兒子，「認為他一定會有時尚審美感，因為每天看媽媽穿的衣服，我覺得他一定是喜歡漂亮的東西，也會很好奇」。
許瑋甯今天搭配穿的是喀什米爾高領T，搭配燈心絨外套與褲裙，談到秋冬穿搭，她指出「秋冬穿這一件就蠻夠了，有輕盈的保暖。我非常喜歡秋冬有溫暖、溫柔的感覺，最喜歡秋冬的針織系列，在女生身上穿起來都非常柔軟，這次UNIQLO針織衫有非常多顏色，是非常好搭配的單品，可以買不同尺寸搭配」。至於穿搭建議，她認為「要夠了解自己的身形，夠了解自己才能穿的好看」。
平常上身喜歡挑oversize版型的許瑋甯也說，「會趁這次秋冬系列預覽，會挑幾套給老公，我們可以共用衣櫥互穿，至於情侶裝，我就不太好意思穿出去了」。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言