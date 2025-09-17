妻夫木聰續任觀光代言人 親製剉冰最愛芒果

今年日本地區的觀光代言人再度由男星妻夫木聰擔任，他今天親手製台灣剉冰，加入芒果、西瓜、珍珠等配料後，直呼芒果是他最愛的配料，並表示將繼續把台灣的美好宣傳給日本民眾。

交通部觀光署今天舉行日本地區觀光代言人記者會，會中宣布日本區觀光代言人再度由男星妻夫木聰擔任，且今年妻夫木聰走訪高雄、台南等地，拍攝全新宣傳影片。

妻夫木聰今天在媒體見面會中表示，連續2年擔任台灣的觀光代言人感到光榮，他每次來到台灣都會自然而然地說「我回來了」，因為台灣對他來說是很重要的地方。

妻夫木聰也分享拍攝宣傳影片的花絮，他說，昨天他拍攝完收工後去吃牛肉湯，旁邊的爺爺奶奶就跟他說「我認識你」，並和他說要加油。

妻夫木聰指出，由於爺爺會說日文因此他們當場就聊了起來，介紹台灣美食，讓他認為旅行就是這樣，讓人跟人之間，心與心的距離很近，「這也是台灣讓我感到很溫暖的地方。」

妻夫木聰笑說，他這次去了很多他沒去過的地方，吃了很多沒吃過的美食，他會將台灣的美好傳遞給日本旅客，讓更多旅客來到台灣找到喜愛的東西。

在見面會現場，妻夫木聰親手製作台灣剉冰，選了芒果、西瓜、紅豆、綠豆、珍珠當配料，搭配黑糖漿淋在剉冰上，並親自品嚐，讓妻夫木聰直呼「おいしい」 ，並說所有配料中最愛的就是芒果。

觀光署長陳玉秀說，希望藉由妻夫木聰的知名度，帶領更多觀光客來台。觀光署國際組長黃易成補充，今年日本來台旅客達到68萬人次，比去年同期成長11%，顯示妻夫木聰的影響力。

黃易成指出，妻夫木聰再度擔任代言人，希望可以延續上半年的力道，接下來還有千人放天燈、在名古屋、東京及大阪有推廣活動等，希望可以帶動更多日本旅客來台，其中妻夫木聰將親自出席下周在名古屋舉辦的日本旅展（Tourism EXPO Japan）。

觀光署透露，妻夫木聰這次為了拍攝宣傳片，走訪台南跟高雄的景點，包含高雄三鳳市場、奇美博物館、高雄車站、龍虎塔等，宣傳片預計10月中旬上線，從第4季起，全新廣告將陸續於電視、網路、交通運具與戶外媒體亮相。

觀光署也將緊鑼密鼓在日本展開線上線下的全方位宣傳，包含一系列的關東關西實體消費者活動，針對年輕客群的跨社群平台傳播異業合作，新媒體平台的台灣觀光推廣，以及其他多元媒體的傳播活動都將陸續推出。

