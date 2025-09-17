快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

第1屆台灣國際兒少書展 明起台中國際展覽館展開

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
第1屆台灣國際兒少書展明起至21日在烏日的台中國際展覽館展開。圖／民眾提供
第1屆台灣國際兒少書展明起至21日在烏日的台中國際展覽館展開。圖／民眾提供

第1屆台灣國際兒少書展明起至21日在烏日的台中國際展覽館展開，文化部長李遠說，選擇在台中舉辦，除了台中的地利之便，文化部在台中設有國家漫畫博物館籌備處、文化資產局等單位，加上與台中市政府共同投注資源下，一定能吸引更多人潮，讓國際兒少書展成為台北國際書展後的第2大書展。

書展主題為「跨越城市．閱讀無界」，台中市政府擔任首屆書展主題城市。李遠、台中市文化局長陳佳君、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）今共同出席，號召大家跨越城市邊界，感受閱讀無限延伸的可能。

李遠表示，「兒少優先」是他擔任文化部長的核心政策，他覺得，一個國家如何對待、教育兒童、青少年，就可以知道這個國家文化及文明的進步。他曾經在孩子小學到大學的10年期間辭掉工作，專心在家裡寫親子散文、青少年小說及繪本，並陪孩子們閱讀。他相信，因為閱讀會有不同的教養觀念，這也讓他興起舉辦兒少書展的想法。

他說，文化部在台中擁有包含2023年底開展的國家漫畫博物館籌備處、文化資產局、國立台灣美術館、國立台灣交響樂團等附屬館所，相信在文化部與台中市共同投注資源下，一定能吸引更多人潮，讓國際兒少書展成為台北國際書展後的第2大書展。

文化部表示，首屆兒少書展將有來自14個國家的作家、插畫家、版權人、出版專業人士於書展期間舉辦閱讀推廣活動、洽談版權，並有127家參展單位。預計舉辦超過200場講座、手作活動、工作坊等。

其中，義大利主題國館將原在台北國際書展展出的「IBBY義大利童書繪本精選」、「新生代畫家－插畫與漫畫」移展，以義大利優質的童書、插畫與民眾分享，舉辦6場以義大利為主題的文化活動，民眾可以近距離體驗義大利的美麗與魅力。

陳佳君說，「台中主題城市館」以「從林開始：書頁裡的奇幻旅程」為題，一方面呼應將陸續開館的台中綠美圖與童書之森，另一方面融入「從0開始閱讀」意象，展現台中市推動閱讀政策。

第1屆台灣國際兒少書展明起至21日在烏日的台中國際展覽館展開。圖／民眾提供
第1屆台灣國際兒少書展明起至21日在烏日的台中國際展覽館展開。圖／民眾提供
第1屆台灣國際兒少書展明起至21日在烏日的台中國際展覽館展開，文化部長李遠（中）說，讓國際兒少書展成為台北國際書展後的第2大書展。圖／民眾提供
第1屆台灣國際兒少書展明起至21日在烏日的台中國際展覽館展開，文化部長李遠（中）說，讓國際兒少書展成為台北國際書展後的第2大書展。圖／民眾提供
第1屆台灣國際兒少書展明起至21日在烏日的台中國際展覽館展開，文化部長李遠（左二）說，讓國際兒少書展成為台北國際書展後的第2大書展。圖／民眾提供
第1屆台灣國際兒少書展明起至21日在烏日的台中國際展覽館展開，文化部長李遠（左二）說，讓國際兒少書展成為台北國際書展後的第2大書展。圖／民眾提供

義大利 文化部 台中市

延伸閱讀

一生都在屋頂上 傅明光86歲辭世首位拿下行政院文化獎的傳統匠師

在米蘭昆德拉精神故居簽台捷駐村計畫 李遠：多希望是第一個駐村的人

李遠訪捷克曝當文化部長學會2事 被問「故宮文物不屬於台灣」他這麼回

人權影展總監將邀台灣加入世界人權電影節 李遠：盼人權影展成3大影展

相關新聞

「許光漢UNIQLO同款」引發社群話題 談到身材變壯本人這樣說

2025年是UNIQLO來台的第15個年頭，邀請許光漢、許瑋甯擔任15周年品牌大使，今天兩位也一起出席品牌秋冬預覽活動。

全台最大客房量體！台北君悅35周年 多管齊下、營收穩定成長

全球旅遊市場經濟逐步回溫，台北君悅酒店9月21日適逢開幕35周年，自第一季起即推出凱悅天地會員禮遇回饋方案吸客，持續以「...

「全家」攜台糖推第10款單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」！限時抽iPhone 17

根據財政部統計，台灣咖啡服務產業銷售額已突破400億元大關；國際咖啡組織（ICO）調查亦顯示，台灣人一年咖啡飲用更超過2...

宏達電VIVE Eagle首批消費者使用回饋 時尚外觀、舒適配戴獲肯定

宏達電（2498）最新 AI 眼鏡 VIVE Eagle 上市以來持續引發關注，預購反應踴躍。根據首批消費者的使用回饋，...

響應「國際咖啡日」！7-ELEVEN限時6天「CITY CAFE／CITY PRIMA指定美式、拿鐵」同品項買2送2

響應10月1日「國際咖啡日」，7-ELEVEN今年擴大邀請消費者「從這杯開始，與世界共好」，集結CITY CAFE與CI...

珠珠寶貝又來了！「AI女神」李珠珢將現身台灣大哥大iPhone 17首賣會

台灣大哥大將於9月19日上午8點在臺北文創直營門市舉辦「最i果粉iPhone 17飆出新速界」首賣會，台灣大哥大總經理林之晨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。