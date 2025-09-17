聽新聞
「許光漢UNIQLO同款」引發社群話題 談到身材變壯本人這樣說
2025年是UNIQLO來台的第15個年頭，邀請許光漢、許瑋甯擔任15周年品牌大使，今天兩位也一起出席品牌秋冬預覽活動。
談到擔任UNIQLO 15周年品牌大使，許光漢說「我一直以來是UNIQLO的粉絲，陪伴我的青春，每一年看著它不斷推出新系列」。
同時在UNIQLO曝光許光漢擔任15周年品牌大使時，當時他身穿的同款服裝，也在社群引發效法「許光漢同款穿搭」，也紛紛有「衣服是許光漢同款，但臉不是許光漢」的迷因話題。對此，許光漢說到「我覺得找到自己最舒適的穿搭，就會穿起來很帥」。
另外，關於身材變壯上熱搜，他談到「是有變壯一點，因為接下來的角色有需要這樣的身體，我就這樣做，沒什麼特別」。他也說「今年我也要滿35歲了，年齡成長、身體也要成長」。
許光漢今天的穿搭以經典學院風呈現，以襯衫搭配開襟針織外套與牛仔褲，被問UNIQLO秋冬他最推薦單品，他回答「我最想入手的是還沒正式發佈的U系列外套，讓我很想要包色」。至於平常他穿搭原則，「我自己會看衣服、褲子剪裁與材質，比較注重細節，至於每天的穿搭，則是看心情來變化」。
