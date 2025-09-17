伊東屋快閃進駐博客來 Dream Plaza近700款日本好物亮相

位於台北信義區Dream Plaza的博客來旗艦書店，開幕以來店內的「itoya伊東屋品牌專區」以質感文具及生活選物深受文具控喜愛！即日起博客來書店更進一步攜手來自東京銀座的百年文具品牌「itoya伊東屋」，於Dream Plaza 5樓開設「日本伊東屋POP-UP STORE」，提供更多樣商品，免飛到日本，在台北就能買到設計美感與功能兼具的文具與生活小物選品。

此次日本知名文具品牌「伊東屋」與博客來書店合作的快閃店(POP-UP STORE)，共引進近700款「伊東屋」原創商品，其中更有百件商品為首度在台亮相，像是COLOR CHART 牛皮護照夾、itoya Kids 全系列、全新「美味之魚」趣味尺規系列等。快閃店延續伊東屋店鋪設計美學，以開放式動線設計搭配木質陳列，營造出銀座本店一貫的溫潤質感與秩序美，並提供禮物包裝服務，讓每一位顧客都能體驗到日本文具的精緻美感。

迎9月開學季，博客來旗艦書店於9月30日前也推出「我的夢想進行式．兒童開學書展」參展書籍66折起，精選幼兒園、國小、國中三大學習階段選書，分齡推薦給讀者，同時結合當前教育圈積極推廣的 SEL（社會情緒學習） 概念，鼓勵家長與孩子一同培養關鍵的情緒理解與人際互動力，為新學期打下全方位的成長基礎，歡迎親子到書店選書享受閱讀時光。

此外，每個周五或周末指定日期將於博客來旗艦書店內舉辦新書分享會與兒童說故事活動，名額有限、免費參加；10月底前於書店內購物再享博客來專屬IP滿額禮，單筆消費滿2,500元即可獲得OKAPI icash 2.0(原價399元)乙個，博客來鑽石會員單筆消費滿2,000元即可獲得。

