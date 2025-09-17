快訊

全台最大客房量體！台北君悅35周年 多管齊下、營收穩定成長

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台灣首間國際五星會展酒店，盼穩健運用優勢帶動營收成長。圖/台北君悅酒店提供
台灣首間國際五星會展酒店，盼穩健運用優勢帶動營收成長。圖/台北君悅酒店提供

全球旅遊市場經濟逐步回溫，台北君悅酒店9月21日適逢開幕35周年，自第一季起即推出凱悅天地會員禮遇回饋方案吸客，持續以「會展酒店優勢」，結合全台最大客房量體及館內9間餐飲、13間多功能宴會廳，在多方競爭考驗的環境中脫穎而出，2026整體營收穩健成長。

1990年9月開幕至今，台北君悅在台灣見證了城市國際化與觀光產業的發展，是業主豐隆集團及城市發展集團在亞太高端酒店市場與凱悅酒店集團合作的重要布局。酒店位處台北信義商圈核心，緊鄰台北101與國際金融中心，對接待國際商務旅客、大型獎勵旅遊及會議宴會（MICE）市場，具有舉足輕重的意義。

台北君悅國際旅客佔比約70%，總經理蔡鍈華表示，2025至2026年是飯店市場復甦後相當關鍵的時刻，期盼觀光產業得以在大環境政策推動下，針對會展經濟、獎勵旅遊及餐飲有更多元的激盪創新與發展，持續引領台北君悅與業主豐隆集團，為台北這座城市帶來更有溫度、有故事的國際級款待體驗。

住房營收一直是台北君悅重要的營運支柱，在迎接35周年前夕，酒店自年初即不斷推出系列住房方案，包括2倍點數回饋、升級版寵物友善住宿，成功觸及年輕世代與寵物家庭族群；連續入住3晚7折，以及近期推出的周年限定「周末快閃」則是透過彈性房價策略，帶動淡季平、假日住房率的雙向成長。

此外，餐飲是台北君悅最具代表性的核心競爭力之一，不僅擁有全台唯一具有3家自助餐的五星酒店，9間餐廳也各有鮮明的品牌定位。酒店因應開幕35周年，透過多場跨界品牌合作打造話題，並攜手韓國、曼谷、香港、日本等多間君悅酒店的名廚來台客座交流，帶動新客源、也觸及更多年輕客層。

台北君悅擁有13間多功能宴會空間，能承辦上千人規模的企業年會、國際論壇或豪華婚宴。開業35周年之際，以三大收益核心：「一站式主題婚宴」、「海內外企業獎勵旅遊」與「外燴」，推動宴會比重成長。

此外，凱悅酒店集團也持續為各城市酒店引薦推廣新興會展需求，如綠色會議、供應低碳菜單及ESG永續專案合作，並逐步鼓勵旗下1400多間酒店升級智慧化設備，滿足企業對環境責任的使命，提升品牌於國際間競爭力。

展望2026，台北君悅酒店表示，將以審慎態度持續推動營運表現，並視市場走向與國際旅遊復甦情況，逐步調整策略。期盼國際客源再擴張，以「Destination Travel」帶動來台旅遊市場活力，吸引更多高端旅客來台。

台北君悅持續以強化「F&B Power」為行銷目標，打造話題體驗。圖/台北君悅酒店提供
台北君悅持續以強化「F&B Power」為行銷目標，打造話題體驗。圖/台北君悅酒店提供
台北君悅自1990年9月開幕，品牌屹立市場35年。 圖/台北君悅酒店提供
台北君悅自1990年9月開幕，品牌屹立市場35年。 圖/台北君悅酒店提供
台北君悅酒店擁有全台最大量體850間客房。圖/台北君悅酒店提供
台北君悅酒店擁有全台最大量體850間客房。圖/台北君悅酒店提供

酒店 品牌

