宏達電VIVE Eagle消費者回饋熱烈 推亞洲專屬設計鏡框

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電（2498）HTC旗下最新 AI 眼鏡 VIVE Eagle 自上市以來持續引發關注，預購反應踴躍。根據首批消費者的使用回饋，VIVE Eagle 不僅具備 AI 助理、智慧拍攝等日常實用應用，也在音樂聆聽與通話品質上展現出優異表現。消費者同時高度肯定其時尚外觀與舒適配戴體驗，展現 AI 穿戴裝置逐步成為日常生活中自然的一部分。

亞洲專屬設計 雙尺寸四色滿足不同需求

台灣設計製造的VIVE Eagle，特別針對亞洲人臉型設計，配備可調式鼻墊與鏡腳結構，並提供 M 與 L 兩種尺寸選擇，讓不同臉型的消費者都能穿戴舒適貼合。外觀設計以俐落線條、霧感半透明鏡框與四款風格配色（紅、咖啡、灰、黑）融入不同穿搭語境。其中黑色與灰色展現沉穩科技感，咖啡色兼具質感與日常百搭，紅色則凸顯亮眼時尚，深受年輕消費者青睞。VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更成為能結合智慧應用與時髦穿搭的生活配件。消費者可先至 VIVE 官網透過「虛擬試戴」功能挑選心儀色款。

真實回饋AI功能融入日常場景

消費者在購買後回饋，VIVE Eagle 不僅能整合 AI 助理、智慧翻譯、拍攝與音樂聆聽，更帶來「解放雙手」的便利體驗。例如旅途中用一句「Hey VIVE」即可翻譯菜單，運動時透過語音完成拍攝，甚至能快速紀錄停車位置或待辦事項。外觀與舒適度更是亮點，無論日常通勤、旅遊或戶外運動，消費者都能「誰戴誰好看」，自然融入不同穿搭風格。這些真實使用情境讓消費者感受到 VIVE Eagle 已超越單純的穿戴裝置，而是結合科技與時尚的生活新配件。

熱銷色灰色與咖啡色以及L尺寸 將於第3周逐步到店

自今日起，全台 100 家台灣大哥大門市及 11 家嘉晏光學直營門市 2020EYEhaus 精品門市同步提供L 尺寸、M 尺寸現場試戴體驗 （L 尺寸訂購限黑及灰兩色），讓消費者能實際感受 VIVE Eagle 如何將時尚設計、舒適配戴與日常功能完美結合的魅力。

上市後，各款顏色皆有不同愛好者，展現消費者對多元風格的高度期待。HTC 也表示，灰色與咖啡色款及L款式將於 9 月第3週起逐步到店，消費者可至全台台灣大哥大指定門市及嘉晏光學直營門市2020EYEhaus 精品門市試戴體驗並選購。

凡申辦台灣大哥大「OP響樂生活科技生活專案」指定資費，即可 0 元入手 VIVE Eagle，並可獲得「2020EYEhaus 配鏡升級券」贈禮。

智慧眼鏡 2498宏達電 台灣大哥大

