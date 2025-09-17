快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

華航攜手五桐號 Care Bears™愛心小熊萌翻登場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Care Bears™ 愛心小熊，自 9 月底起，將陸續於華航機上餐盤現身，同時也特別推出一系列限定聯名周邊商品，即日起預購開跑。圖／華航提供
Care Bears™ 愛心小熊，自 9 月底起，將陸續於華航機上餐盤現身，同時也特別推出一系列限定聯名周邊商品，即日起預購開跑。圖／華航提供

華航空（2610）攜手知名手搖品牌五桐號，打造一場可愛又療癒的雲端派對，與美國經典品牌 Care Bears™ 愛心小熊跨界聯名，獨家呈現繽紛甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等皆可享用，期待為旅客帶來萬呎高空的奇幻幸福旅程。

風靡全球的 Care Bears™ 愛心小熊，以繽紛色彩及象徵不同心情的肚皮徽章，在世界各地掀起復古熱潮，席捲成為跨世代都喜愛的經典角色。自 9 月底起，也將陸續於華航機上餐盤現身，旅客自桃園出發日本東京、大阪、名古屋、札幌、廣島及福岡經濟艙，可享用奶蓋烏龍夾心餅乾，長程線經濟艙推出茶花紅烏龍風味半月燒，全航線豪華經濟艙則有覆盆子蜜香紅茶馬卡龍，因應不同節慶，還會推出限時驚喜點心。

以茶為底蘊的五桐號，為華航專屬設計多款融合茶香及水果風味的機上甜點，例如清爽不膩的清香烏龍小雪餅、淡雅奶油香氣的草莓千層夾心派，以及沁涼消暑的紅心芭樂綠茶冰淇淋，將分別於台灣出發區域線經濟艙供應。飲品部分，充滿熱帶氣息的百香果紅茶氣泡飲，於全航線商務艙及全艙等提供；飛時較短的航線如沖繩、石垣島、鹿兒島、高松等，經濟艙旅客除聯名甜品外，還可享用鋁箔包裝荔枝青烏龍茶，一起在飛行中感受 Care Bears™ 愛心小熊帶來的療癒魅力。

無論是個性開朗的歡樂熊 （Cheer Bear）、帶著睡帽的愛睡熊（Bedtime Bear）、充滿陽光氣息的活力熊 （Funshine Bear）或是多愛熊 （Love-a-lot Bear）、生日熊 （Birthday Bear）及甜夢熊 （Sweet Dream Bear），每隻愛心小熊都以溫暖及關懷的特質陪伴旅客飛行。

華航特別推出一系列 Care Bears™ 愛心小熊限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及撲克牌等，即日起於華航 eMall 網站開放預購，10 月 1 日開始陸續出貨，並同步於機上送貨到府販售。繽紛可愛又兼具實用性的設計，歡迎旅客把彩虹能量及好心情一同帶回家，療癒生活中的每一刻。

以茶為底蘊的五桐號，為華航專屬設計多款機上甜點，期待讓旅客一起在飛行中感受 Care Bears™ 愛心小熊帶來的療癒魅力。圖／華航提供
以茶為底蘊的五桐號，為華航專屬設計多款機上甜點，期待讓旅客一起在飛行中感受 Care Bears™ 愛心小熊帶來的療癒魅力。圖／華航提供
華航攜手知名手搖品牌五桐號，與美國經典品牌 Care Bears™ 愛心小熊跨界聯名，華航空品營銷處處長曹志芬（左二）與五桐號執行長劉奕廷（右二）共同出席。圖／華航提供
華航攜手知名手搖品牌五桐號，與美國經典品牌 Care Bears™ 愛心小熊跨界聯名，華航空品營銷處處長曹志芬（左二）與五桐號執行長劉奕廷（右二）共同出席。圖／華航提供

華航 五桐號

延伸閱讀

華航推出全新機上甜點 跨界聯名Care Bears™愛心小熊

超級瑪利歐「磚塊杯聖代」來了！台灣31冰淇淋「超級瑪利歐」新聯名登場 限定口味、聯名亮點一次看

華航徵才 釋30個職缺

華航啟動招募計畫 下半年延攬30名專業人才

相關新聞

「許光漢UNIQLO同款」引發社群話題 談到身材變壯本人這樣說

2025年是UNIQLO來台的第15個年頭，邀請許光漢、許瑋甯擔任15周年品牌大使，今天兩位也一起出席品牌秋冬預覽活動。

全台最大客房量體！台北君悅35周年 多管齊下、營收穩定成長

全球旅遊市場經濟逐步回溫，台北君悅酒店9月21日適逢開幕35周年，自第一季起即推出凱悅天地會員禮遇回饋方案吸客，持續以「...

「全家」攜台糖推第10款單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」！限時抽iPhone 17

根據財政部統計，台灣咖啡服務產業銷售額已突破400億元大關；國際咖啡組織（ICO）調查亦顯示，台灣人一年咖啡飲用更超過2...

宏達電VIVE Eagle首批消費者使用回饋 時尚外觀、舒適配戴獲肯定

宏達電（2498）最新 AI 眼鏡 VIVE Eagle 上市以來持續引發關注，預購反應踴躍。根據首批消費者的使用回饋，...

響應「國際咖啡日」！7-ELEVEN限時6天「CITY CAFE／CITY PRIMA指定美式、拿鐵」同品項買2送2

響應10月1日「國際咖啡日」，7-ELEVEN今年擴大邀請消費者「從這杯開始，與世界共好」，集結CITY CAFE與CI...

珠珠寶貝又來了！「AI女神」李珠珢將現身台灣大哥大iPhone 17首賣會

台灣大哥大將於9月19日上午8點在臺北文創直營門市舉辦「最i果粉iPhone 17飆出新速界」首賣會，台灣大哥大總經理林之晨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。