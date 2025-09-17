華航攜手五桐號 Care Bears™愛心小熊萌翻登場

中華航空（2610）攜手知名手搖品牌五桐號，打造一場可愛又療癒的雲端派對，與美國經典品牌 Care Bears™ 愛心小熊跨界聯名，獨家呈現繽紛甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等皆可享用，期待為旅客帶來萬呎高空的奇幻幸福旅程。

風靡全球的 Care Bears™ 愛心小熊，以繽紛色彩及象徵不同心情的肚皮徽章，在世界各地掀起復古熱潮，席捲成為跨世代都喜愛的經典角色。自 9 月底起，也將陸續於華航機上餐盤現身，旅客自桃園出發日本東京、大阪、名古屋、札幌、廣島及福岡經濟艙，可享用奶蓋烏龍夾心餅乾，長程線經濟艙推出茶花紅烏龍風味半月燒，全航線豪華經濟艙則有覆盆子蜜香紅茶馬卡龍，因應不同節慶，還會推出限時驚喜點心。

以茶為底蘊的五桐號，為華航專屬設計多款融合茶香及水果風味的機上甜點，例如清爽不膩的清香烏龍小雪餅、淡雅奶油香氣的草莓千層夾心派，以及沁涼消暑的紅心芭樂綠茶冰淇淋，將分別於台灣出發區域線經濟艙供應。飲品部分，充滿熱帶氣息的百香果紅茶氣泡飲，於全航線商務艙及全艙等提供；飛時較短的航線如沖繩、石垣島、鹿兒島、高松等，經濟艙旅客除聯名甜品外，還可享用鋁箔包裝荔枝青烏龍茶，一起在飛行中感受 Care Bears™ 愛心小熊帶來的療癒魅力。

無論是個性開朗的歡樂熊 （Cheer Bear）、帶著睡帽的愛睡熊（Bedtime Bear）、充滿陽光氣息的活力熊 （Funshine Bear）或是多愛熊 （Love-a-lot Bear）、生日熊 （Birthday Bear）及甜夢熊 （Sweet Dream Bear），每隻愛心小熊都以溫暖及關懷的特質陪伴旅客飛行。

華航特別推出一系列 Care Bears™ 愛心小熊限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及撲克牌等，即日起於華航 eMall 網站開放預購，10 月 1 日開始陸續出貨，並同步於機上送貨到府販售。繽紛可愛又兼具實用性的設計，歡迎旅客把彩虹能量及好心情一同帶回家，療癒生活中的每一刻。

