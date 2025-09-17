華航推出全新機上甜點 跨界聯名Care Bears™愛心小熊

中華航空再度攜手知名手搖品牌五桐號，推出全新機上甜點，此次還跟美國經典品牌Care Bears™愛心小熊跨界聯名，自9月底起，也將陸續於華航機上餐盤現身，獨家呈現繽紛甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等皆可享用。

華航表示，Care Bears™ 愛心小熊以不同繽紛色彩、不同心情的肚皮徽章風靡全球，近期在世界各地掀起復古熱潮，成為跨世代都喜愛的經典角色。旅客自桃園出發前往日本東京、大阪、名古屋、札幌、廣島及福岡經濟艙，可享用奶蓋烏龍夾心餅乾，長程線經濟艙推出茶花紅烏龍風味半月燒，全航線豪華經濟艙則有覆盆子蜜香紅茶馬卡龍，因應不同節慶，還會推出限時驚喜點心。

華航指出，五桐號設計多款融合茶香及水果風味專屬華航的機上甜點，例如清爽不膩的清香烏龍小雪餅、淡雅奶油香氣的草莓千層夾心派，以及沁涼消暑的紅心芭樂綠茶冰淇淋，將分別於台灣出發區域線經濟艙供應。

飲品部分，全航線商務艙及全艙等提供充滿熱帶氣息的百香果紅茶氣泡飲；沖繩、石垣島、鹿兒島、高松等飛時較短的航線，經濟艙旅客除聯名甜品外，還可享用印有Care Bears™ 愛心小熊的鋁箔包裝荔枝青烏龍茶。

華航也推出一系列Care Bears™愛心小熊限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及撲克牌等，即日起於華航 eMall 網站開放預購，10 月 1 日開始陸續出貨，並同步於機上送貨到府販售。 華航攜手知名手搖品牌五桐號，與美國經典品牌 Care Bears™ 愛心小熊跨界聯名，華航空品營銷處處長曹志芬（左二）與五桐號執行長劉奕廷（右二）共同出席。圖/華航提供 以茶為底蘊的五桐號，為華航設計專屬多款機上甜點，期待讓旅客一起在飛行中感受 Care Bears™ 愛心小熊帶來的療癒魅力。圖/華航提供

