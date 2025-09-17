「全家」攜台糖推第10款單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」！限時抽iPhone 17

根據財政部統計，台灣咖啡服務產業銷售額已突破400億元大關；國際咖啡組織（ICO）調查亦顯示，台灣人一年咖啡飲用更超過28億杯。全家便利商店Let’s Café對應消費者對咖啡原味體驗的追求，宣布第10款單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」登場，其為與台糖策略合作導入之單品咖啡豆，該產區坐落瓜地馬拉火山環抱的高海拔山谷地形，土壤富含礦物質，孕育出酸質平衡、香氣優雅的咖啡風味，並透過UCC獨家雙群烘豆工法，淬煉出焦糖與可可醇厚香氣，並將隨著溫度變化展現前中後段的多層次風味，帶給咖啡饕客世界級的咖啡享受。

「全家」總經理薛東都表示，Let’s Café自2017年起，率通路之先推出100%單一產區、單一豆種的單品咖啡，並透過日本最大咖啡品牌UCC專業烘豆技術，持續搶佔重視風味與品質的咖啡愛好者心佔率，業績穩定佔整體咖啡業績一成。

「全家」因應咖啡消費者口味偏好，持續推出不同單一產區咖啡豆，繼前年與台糖合作宏都拉斯高地小農單品豆，此次再度攜手合作推出瓜地馬拉安提瓜單品咖啡，為Let’s Café第10款單品咖啡，不僅將提供消費者層次豐富的品飲體驗，同時也透過通路力量支持台糖推動的外交公益行動，扶植瓜地馬拉高地小農生計與教育建設，持續創造正向影響，別具意義。

台糖商品行銷事業部執行長陳黎珍指出，瓜地馬拉是我國中美洲重要的友邦，台糖秉持「一杯咖啡、一份祝福、一個希望」理念，採購當地高品質咖啡豆，幫助瓜國偏鄉小農並回饋教育發展，此專案更獲頒2025年台灣永續行動獎，展現其公益與永續價值。此次台糖攜手全家便利商店，讓瓜地馬拉安提瓜咖啡不僅飄香全台4,400家店舖，更因這個有故事的咖啡，共築友邦小農與學童的無限未來。

「全家」Let’s Café瓜地馬拉安提瓜單品咖啡豆，產區坐落於三座火山環抱、海拔約1,600公尺的高地山谷，日夜溫差大、雨量適中，火山土壤蘊含豐富礦物質，造就得天獨厚的咖啡豆生長環境，孕育出以優雅醇厚、酸質平衡聞名的咖啡風味，同時亦延續UCC獨家雙群烘豆工法，並由雙冠軍咖啡師杯測監製，將風土精華與專業工藝完美結合，淬煉出豐富香氣與多層次口感，入口即綻放焦糖與可可的醇厚韻味，並交織莓果的清爽酸質，在溫度變化間展現細膩層次，79至70度時香氣鮮明，69至60度時口感飽滿均衡，59至50度時則餘韻悠長優雅。

「全家」Let’s Café單品秉持「用世界咖啡開啟你的咖啡世界」精神，持續引進多款不同單一產區之單品咖啡豆，自印度巴巴不丹的草本茶香、烏干達月亮山的熱帶果調，到盧安達紅波旁的清爽果韻，再到巴西玫瑰鑽與綠翡翠的經典雙星，足跡橫跨四大洲，每一杯凝聚產地風土的美好，都化為跨越國界的風味旅程。歡慶10月1日「國際咖啡日」，即日起至10月28日推出單品咖啡全品項第2杯半價、經典咖啡大杯以上第2杯79折；10月1日前「全家」APP「隨買跨店取」同步推出單品、特濃咖啡多杯組1,001元，享最低67折起優惠。

不僅如此，即日起至10月14日於「全家」店舖購買或APP「隨買跨店取」兌換單品咖啡，即可於「全家」APP抽獎趣獲得2張抽獎券，經典咖啡則可獲1張抽獎券，並有機會將iPhone 17帶回家。

