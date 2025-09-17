宏達電VIVE Eagle首批消費者使用回饋 時尚外觀、舒適配戴獲肯定

宏達電（2498）最新 AI 眼鏡 VIVE Eagle 上市以來持續引發關注，預購反應踴躍。根據首批消費者的使用回饋，VIVE Eagle 不僅具備 AI 助理、智慧拍攝等日常實用應用，也在音樂聆聽與通話品質上展現優異表現；消費者同時高度肯定其時尚外觀與舒適配戴體驗，展現 AI 穿戴裝置逐步成為日常生活中自然的一部分。

宏達電表示，台灣設計製造的 VIVE Eagle，特別針對亞洲人臉型設計，配備可調式鼻墊與鏡腳結構，並提供 M 與 L 兩種尺寸選擇，讓不同臉型的消費者都能穿戴舒適貼合。外觀設計以俐落線條、霧感半透明鏡框與四款風格配色（紅、咖啡、灰、黑）融入不同穿搭。

宏達電指出，VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更成為能結合智慧應用與時髦穿搭的生活配件。消費者可先至 VIVE 官網透過「虛擬試戴」功能挑選心儀色款。

宏達電同時說明消費者購買後的使用回饋，認為VIVE Eagle 不僅整合 AI 助理、智慧翻譯、拍攝與音樂聆聽，更帶來「解放雙手」的便利體驗；例如旅途中用一句「Hey VIVE」即可翻譯菜單，運動時透過語音完成拍攝，甚至能快速記錄停車位置或待辦事項。

另外，宏達電說，外觀與舒適度更是亮點，無論日常通勤、旅遊或戶外運動，消費者都能「誰戴誰好看」，自然融入不同穿搭風格。這些真實使用情境讓消費者感受到 VIVE Eagle 已超越單純的穿戴裝置，是結合科技與時尚的生活新配件。

宏達電表示，熱銷色灰色與咖啡色，及L尺寸 將在第3周逐步到店，17日起，全台 100 家台灣大哥大門市及 11 家嘉晏光學直營門市 2020EYEhaus 精品門市同步提供L 尺寸、M 尺寸現場試戴體驗（L 尺寸訂購限黑及灰兩色），讓消費者能實際感受 VIVE Eagle 如何將時尚設計、舒適配戴與日常功能完美結合的魅力。

宏達電指出，上市後，各款顏色皆有不同愛好者，展現消費者對多元風格的高度期待；灰色與咖啡色款及 L款式將於9月第3周逐步到店，消費者可至台灣大哥大指定門市及嘉晏光學直營門市 2020EYEhaus 精品門市試戴體驗並選購。

