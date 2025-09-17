響應「國際咖啡日」！7-ELEVEN限時6天「CITY CAFE／CITY PRIMA指定美式、拿鐵」同品項買2送2

響應10月1日「國際咖啡日」，7-ELEVEN今年擴大邀請消費者「從這杯開始，與世界共好」，集結CITY CAFE與CITY PRIMA精品咖啡延續「咖啡渣循環再生經濟」與「人人都能輕鬆享受精品咖啡」核心理念，透過攜手理念相同的永續企業合作以及專業咖啡職人分享與限時優惠回饋，期望每個人都可以「用一杯咖啡友善土地與日常生活」。

CITY CAFE在地陪伴大眾逾20年，今年延續「探索城市．續寫故事」品牌永續計畫，以「生活在走，咖啡要有」持續陪消費者發掘「手上那杯咖啡，無限的可能性」，藉由門市回收機制，並結合B型企業認證、得過多項國際大獎的在地企業「阿原YUAN肥皂」、「ccilu馳綠國際」合作，運用回收近一噸CITY CAFE咖啡渣製成手工咖啡皂與永續系列實用單品，每件產品都延續永續精神。

7-ELEVEN自9月17日至10月14日期間推出「CITY CAFE國際咖啡城市永續集點GO」活動，購買CITY CAFE大杯以上每杯贈1點活動點數、大杯燕麥系列飲品得2點，集滿4點即可加價購或用指定點數免費換CITY CAFE城市永續週邊商品，數量有限，換完為止，不單獨販售。首推透過18道繁複純手工工序打造的「阿原咖啡皂」；包袋類及咖啡襪設計上更結合咖啡花、果實等元素，把探索者態度藏進細節裡。另9月26日至10月1日更推出CITY CAFE特選美式、特選拿鐵指定同品項買2送2優惠。

拓點已逾7,000家門市的CITY PRIMA精品咖啡，持續以「咖啡大師推薦」、「精選產地溯源」，打造「人人都能輕鬆享受精品咖啡」日常生活。響應「國際咖啡日」到來，今年特別邀請3位專業咖啡職人領銜演繹，以「大師談咖啡」為主題推出限定主題杯套，自9月26日至10月1日推出CITY PRIMA大杯精品美式、精品拿鐵指定同品項買2送2活動。不可思議咖啡則於9月26日至10月1日推出大杯冠軍美式買1送1、大杯冠軍拿鐵買2送1活動。

同時，首創超商通路之先，7-ELEVEN今年首次攜手森林管理委員會，響應9月20日至9月26日的FSC森林週，CITY系列飲品已全面採用「FSC森林永續認證」的紙杯與杯套，使用至今統計已守護逾30萬棵高度12公尺的原始森林樹木，共同呼籲零毀林保育承諾。

另於9月17日起，CITY PRIMA 精品咖啡也正式加入7-ELEVEN「超值組合餐」行列，選購「超值組合餐」即可加10元升級CITY PRIMA小杯精品美式／拿鐵（限熱飲） ，讓早餐成為犒賞自己的質感儀式。同步推薦「岩漿起司燻培根厚土司」新品，使用切達、帕瑪森、藍紋、丹波、高達5種起司熬煮起司醬，拔絲感UP，還能搭配CITY PRIMA 精品咖啡升級「超值組合餐」。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。 CITY PRIMA精品咖啡以「大師談咖啡」為主題推出限定主題杯套。圖／7-ELEVEN提供 不可思議咖啡於9月26日至10月1日推出大杯冠軍美式買1送1、大杯冠軍拿鐵買2送1。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN結合B型企業認證、得過多項國際大獎的在地企業「阿原YUAN肥皂」，運用回收CITY CAFE咖啡渣製成手工咖啡皂。圖／7-ELEVEN提供 CITY PRIMA精品咖啡正式加入7-ELEVEN「超值組合餐」行列。圖／7-ELEVEN提供 透過18道繁複純手工工序打造的「阿原咖啡皂」，讓每一杯CITY CAFE、每一塊肥皂都充滿城市及土地的氣味。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自9月17日至10月14日推出「CITY CAFE國際咖啡城市永續集點GO」活動。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自9月17 日至10月14日推出「CITY CAFE國際咖啡城市永續集點GO」活動，購買CITY CAFE大杯以上每杯贈1點活動點數、大杯燕麥系列飲品得2點，集滿4點即可加價購或用指定點數免費換CITY CAFE咖啡渣製成的手工咖啡皂與永續系列實用單品，數量有限，換完為止，不單獨販售。圖／7-ELEVEN提供

