全台首個礦物常設展科博館登場 「阿波羅11號帶回月球岩石」看得到

國立自然科學博物館籌畫5年，今天推出全台首座大型礦物常設展「大地瑰寶」，展出超過1700件礦物標本，包含國內外各類礦物，甚至有阿波羅11號登月帶回的月岩。教育部長鄭英耀表示，會持續支持科博館發展，期盼繼續推廣科學與文化教育。

科博館長黃文山指出，「大地瑰寶」耗資1億7200萬元，館內現藏5000件以上礦物標本，這次展覽精選1700餘件，分為3個展廳，將近600坪，包含巨大鐘乳石群、螢光礦物、大型新型紫水晶洞、九份金瓜石與豐田閃玉等等，完整呈現礦物從地球孕育、環境變遷到人類應用的過程。

策展人劉憶諄表示，「大地瑰寶」從2019年開始規劃，研究團隊依照演化過程、物理特性、生長環境等因素，規畫台灣礦產資源、世界特色礦區等參觀動線；其中的挑高區藏有5噸重、3公尺高的鐘乳石林，是本次亮點展品之一。

科博館表示，此次展覽分為8大單元：礦物演化、礦物無所不在、晶體對稱之美、晶體色澤之美、台灣寶藏、世界礦區─晶體大觀、礦物世界、礦物與生活，包含台灣的北投石、閃玉、自然金，印度巴西等地的晶洞，以及1969年阿波羅11號首次登月帶回的月岩。

展覽今天開幕，鄭英耀受邀致詞，表示科博館建館將近40年，啟發了民眾探索科學知識，教育部會繼續支持科博館發展；科博館文教基金會董事長李家維說，科博館的地質學組典藏相當亮眼，研究人員每年遠赴世界購地蒐集珍貴礦物，期待未來透過這些標本，傳遞大地的故事。

科博館補充，預計10月推出「大地瑰寶」展覽的定時導覽解說，後續也會有更多活動，詳情可上科博館官方網站查詢。 挑高區藏有5噸重、3公尺高的鐘乳石林，是「大地瑰寶」亮點展品之一。圖／國立自然科學博物館提供 「大地瑰寶」將展出阿波羅11號1969年登月帶回的月岩。圖／國立自然科學博物館提供 教育部長鄭英耀表示，會持續支持科博館發展，期盼繼續推廣科學與文化教育。圖／國立自然科學博物館提供

