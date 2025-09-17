珠珠寶貝又來了！「AI女神」李珠珢將現身台灣大哥大iPhone 17首賣會

台灣大哥大將於9月19日上午8點在臺北文創直營門市舉辦「最i果粉iPhone 17飆出新速界」首賣會，台灣大哥大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔將以神祕造型驚喜登場，並邀請年度代言人 「AI女神」李珠珢親臨站台。當天前20名申辦iPhone 17專案的果粉通通有獎，好禮總獎值近13萬元；頭香更可獨享3次抽獎機會，有機會抱回市值逾5萬元的「Apple大禮包」，包含Apple iPad Pro 11吋、Logitech Combo Touch鍵盤、Apple Watch S11及Apple AirPods Pro2，還有李珠珢專屬行動電源10,000mAh及1,700元mo幣等好禮，更可抽總值近300萬元「F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」；申辦指定專案，還可暢享台灣大獨家「14+1」多元加值服務，涵蓋AI工具、影音娛樂、資安到雲端遊戲等，全面升級果粉AI生活圈。

首賣會現場將精心打造充滿賽車元素的F1主題氛圍，重現起跑格、衝線龍門、頒獎台等經典場景，讓果粉沉浸在熱血飆速的情境中，率先感受iPhone 17結合台灣大哥大5G黃金頻寬所帶來的極速魅力。凡於11月30日前，到台灣大哥大申辦iPhone 17並搭配5G月租1,399元（含）以上專案，完成登記即可抽總價值超過300萬元的6天5夜「F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」，將抽出7組，1人中獎者可2人同行，共14位果粉於明年3月底前飛往鈴鹿賽道。

符合申辦資格的用戶，享登錄最高6次抽獎機會。中獎者將獨享5大體驗，包括參與「Inside F1」專屬貴賓活動，近距離與現役或傳奇車手、車隊高層及專家面對面交流，曾效力McLaren並多次奪得年度總冠軍的傳奇車手Mika Häkkinen就曾擔任嘉賓；賽前更可走入車隊指揮心臟地帶「Pit Lane」維修道，以不到5公尺的距離近距離目睹Red Bull Racing、Ferrari等頂尖車隊技師的秒級換胎與調校作業，親身感受引擎轟鳴與地面震動帶來的極速震撼。

11月30日前在全台myfone門市新申辦、攜碼或續約月租1,399元（含）以上指定專案搭配iPhone 17系列（含iPhone Air），且12月3日前完成官網活動頁面登錄的用戶，享「2026 F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」1次抽獎機會；月租1,599元（含）以上，再增加1次抽獎機會；5年、10年以上老客戶與VIP用戶各可再加1次抽獎機會；若同時申辦300Mbps以上「好速加掛」並完成竣工，還能再增加1次，最高可獲6次抽獎機會。

申辦台灣大哥大iPhone 17系列資費方案，月租1,399元、約期48個月，舊換新加碼折價2,000元，VIP折價最高5,000元，iPhone 17 256GB最低可0元入手。喜愛智慧手錶的用戶，搭配月租999元5G專案、綁約24個月，即可0元入手最新Apple Watch SE 3。台灣大哥大VIP用戶購機專案價最高折5,000元，老客戶續約指定案限時升級「我的VIP」，老客戶月租費升轉續約還可獲最高1,500元mo幣回饋，舊換新最高折抵35,500元。若是搭配5G指定專案，5年以上老客戶購機享萬元免預繳。

myfone網路門市再加碼優惠，即日起至9月30日預約iPhone 17全系列，最高送6,800元以上mo幣與電子禮券，包含加碼抽1,500元myfone online電子禮券，老客戶續約優惠最高回饋1,500元mo幣等。同期間預約Apple Watch S11／SE 3／Ultra 3，最高送3,800元以上電子禮券。上述預約活動，凡搭配指定5G手機專案即獨家加贈Taiwan Duck限量版公仔，並可參加iPad Air M3抽獎。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

