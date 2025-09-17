Jennie私宅傢俱品牌聯名了！ZENITH X USM彩色限量表 寶鴻堂限定展出

對手錶與家具設計而言，堅固、精密、實用同時帶有裝飾性是共同特色。瑞士高級製表品牌ZENITH宣佈與同樣源自瑞士的家具品牌USM合作，發表期間限定的Defy X USM限量系列與四款專屬訂製USM Haller表櫃，即日起在寶鴻堂鐘表台北旗艦店限定展出。

1885年在瑞士創立的USM在第三代轉型後，不僅從原本的鎖具公司「二轉」，更與建築師Fritz Haller創造出了USM Haller模組化家具系統。該家具系統結合了鉻管、剛性框架、面板與品牌獨家專利的球型六向接頭，因此具簡潔、可組合變化的俐落風格，並曾為韓星Blackpink女團中Jennie使用於自宅，因而聲名大噪；創立於1865年的ZENITH則是位於瑞士製表重鎮Le Locle，甚至是受到Le Locle地方政府City Tour認可的官方行程之一，過往並以Defy、Chronomaster、Pilot等多個系列為經典設計。

本次雙方合作的Defy X USM膠囊系列則以龍膽藍、綠、金黃、純橙四色表面捕捉到USM鮮豔面板的特性，37毫米的精鋼表殼並具有稜角分明的輪廓，展現某種硬派與懷舊風格的總和；具有抗磁性的矽質擒縱輪與擒縱叉的El Primero導柱輪自動計時機芯，正是ZENITH最經典的計時碼表功能的具現。表款全數各限量60只，進而展現出自1865、1885年以降，來自瑞士的硬派、精密與洗鍊。 ZENITH宣佈與瑞士家具品牌USM合作，發表Defy X USM限量系列與四款專屬訂製USM Haller表櫃，即日起在寶鴻堂鐘表台北旗艦店限定展出。圖／ZENITH提供 限量表款的中置計時秒針上，融入了USM經典的球型六向接頭，同時El Primero機芯字體也改為斜式草寫，討喜俏皮。圖／ZENITH提供 ZENITH與瑞士家具品牌USM合作的限量表，成為一次工業設計與高級製表的跨界聯乘。圖／ZENITH提供

商品推薦