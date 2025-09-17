快訊

Acne Studios全新巴黎總部正式公開 當瑞典極簡相遇法式華麗

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
位於巴黎第10區Rue des Petites Écuries的建築前身原為實驗室,現已成為Acne Studios在巴黎的創意基地。圖／台灣藍鐘提供
位於巴黎第10區Rue des Petites Écuries的建築前身原為實驗室，現已成為Acne Studios在巴黎的創意基地。圖／台灣藍鐘提供

提到北歐品牌，多數人聯想到的會是簡約、色彩，但來自瑞典、原本為廣告公司進而成為時尚品牌的Acne Studios則以前衛的街頭風格獨樹一格。品牌近日為巴黎的全新總部正式公開，將歷史與當代融合，展現藝術性、當代與華麗的總和。

位於巴黎第10區Rue des Petites Écuries的建築前身原為實驗室。在Acne Studios創意總監Jonny Johansson與瑞典設計工作室Halleroed共同合作後，在原本的實驗室內融入了寬敞的全新展廳，並以裸露的混凝土柱與原有既存的拱形玻璃磚天花板，展現強烈對比，形塑出「被嵌入，而非完全融合」得空間感受，像是象徵Acne Studios的粉紅色的monumental沙發就成為空間亮點，另外挑高的巨型簾幕搭配上座椅，帶來了隱密的VIP試衣間，讓人於內盡情試穿造型。

品牌創意總監Jonny Johansson表示，他並不想抹去建物本身帶來充滿故事的的存在感，而是希望在過去與現在間建立對話，讓原始結構引領設計團隊；Halleroed聯合創辦人Christian Halleröd則點名，希望新的設計元素保持極簡，因此和原建築營造對比、同時強化歷史氣氛，「這種真實性的概念，本身也帶有濃厚的瑞典特質。」

戶外空間大面積的大理石桌與白色碎石,呈現某種靜謐的詩性。圖／台灣藍鐘提供
戶外空間大面積的大理石桌與白色碎石，呈現某種靜謐的詩性。圖／台灣藍鐘提供
寬敞的空間保留了暨有元素,但又加入了Acne Studios的品牌特色像是簡約與粉紅色。圖／台灣藍鐘提供
寬敞的空間保留了暨有元素，但又加入了Acne Studios的品牌特色像是簡約與粉紅色。圖／台灣藍鐘提供
華麗的巴洛克風格與北歐瑞典的極簡相遇時,成為了Acne Studios全新巴黎總部的風格特色。圖／台灣藍鐘提供
華麗的巴洛克風格與北歐瑞典的極簡相遇時，成為了Acne Studios全新巴黎總部的風格特色。圖／台灣藍鐘提供

