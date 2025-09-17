Acne Studios全新巴黎總部正式公開 當瑞典極簡相遇法式華麗
提到北歐品牌，多數人聯想到的會是簡約、色彩，但來自瑞典、原本為廣告公司進而成為時尚品牌的Acne Studios則以前衛的街頭風格獨樹一格。品牌近日為巴黎的全新總部正式公開，將歷史與當代融合，展現藝術性、當代與華麗的總和。
位於巴黎第10區Rue des Petites Écuries的建築前身原為實驗室。在Acne Studios創意總監Jonny Johansson與瑞典設計工作室Halleroed共同合作後，在原本的實驗室內融入了寬敞的全新展廳，並以裸露的混凝土柱與原有既存的拱形玻璃磚天花板，展現強烈對比，形塑出「被嵌入，而非完全融合」得空間感受，像是象徵Acne Studios的粉紅色的monumental沙發就成為空間亮點，另外挑高的巨型簾幕搭配上座椅，帶來了隱密的VIP試衣間，讓人於內盡情試穿造型。
品牌創意總監Jonny Johansson表示，他並不想抹去建物本身帶來充滿故事的的存在感，而是希望在過去與現在間建立對話，讓原始結構引領設計團隊；Halleroed聯合創辦人Christian Halleröd則點名，希望新的設計元素保持極簡，因此和原建築營造對比、同時強化歷史氣氛，「這種真實性的概念，本身也帶有濃厚的瑞典特質。」
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言