女團單曲大比拚 AI寫曲票選大勝真人

AI寫的曲子比知名作曲家還好聽？日本近日邀請偶像團體AKB48表演作曲家秋元康寫的單曲，另外也表演由AI編寫（事前經過訓練）的單曲，觀眾票選結果出爐，AI的寫曲以14225萬票，大勝真人的10535票。秋元康元在節目表示很失望，還搞笑表示「要AI閉嘴」。不過這也讓日本音樂圈看到更多商機。

重量作曲家驚訝結果

根據《英國廣播公司》報導，日本當紅女子天團AKB48近日在節目上表演由作曲家秋元康編寫的單曲「Cécile」，還有餵過秋元康過去作品的谷歌Gemini編寫的曲子「Omoide Scroll」，並由觀眾投票選擇哪個版本比較好，結果AI版以14225票大勝真人撰寫的10535票。

這讓有號稱日本御宅族界的賈伯斯、身為偶像團體重要作曲家的他相當崩潰，直呼怎麼可能？節目也讓AI對於結果表態，結果AI表示，也許「真實的我」想要透過這次挫敗展現一些新的東西，這讓秋元康相當崩潰，直接要AI「給我閉嘴」，現場來賓都笑得很開心。

各國針對AI漸立法

不過秋元康也承認，AI創作的單曲確實是好歌。《英廣》提到，這幾天日本音樂圈都在密切關注粉絲知道Omoide Scroll是AI創作後的反應。《日本時報》提到，日本5月通過了促進AI發展的法案，但在法案中也提醒各界AI可能的潛在風險。

新法指出，若AI遭到惡意使用，可能會觸犯現行如個資、版權等法律，若嚴重侵害公民權益，政府有權進行調查與指導相關部門調整。我國立法院目前也正審查《AI基本法》，目前立法院已在委員會審查完竣，行政院版也送到立法院，未來有望併案審查。

