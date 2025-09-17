台灣部落觀光嘉年華26日開跑 感受原民文化共鳴魅力
交通部觀光署自2014年啟動「部落觀光元年」，迄今已連續舉辦12屆台灣部落觀光嘉年華，今年台灣部落觀光嘉年華將於9月26日至28日在台北車站1樓多功能展演區，展出並販售不同部落的特色工藝、美食、伴手禮及遊程。
「2025年台灣部落觀光嘉年華」今於觀光署旅遊服務中心1樓多功能展演廳舉辦展前記者會，活動以「原藝浪潮」為主題。
觀光署表示，「2025年台灣部落觀光嘉年華」於9月26日至28日，在台北車站一樓多功能展演區舉行為期3天的活動，屆時現場除會有來自不同部落的特色工藝、美食、伴手禮及遊程可購買外，還有結合原住民傳統樂器、編織工藝布置成藝術廊道，由部落工藝師創作展示服飾美學及竹編工藝的打卡區，以及多場歌舞表演、手作體驗、限時優惠及消費抽獎活動。
觀光署指出，本次活動特別以「永續未來、智慧體驗」為核心理念，現場提供二手紙袋、環保餐具租借，落實活動減廢措施，以及民眾透過手機可體驗AR拍照、多國語音導覽、集點、線上抽獎等無紙化活動服務，參與活動的同時也為環境保護貢獻心力。
觀光署表示，盼透過此次活動，讓國外及國內民眾多利用大眾運輸前往，聽族人以文化、故事帶路，體驗部落真摯與創新的觀光魅力，盼民眾不只「聽到」、「看到」、「買到」，更能感受原民文化的共鳴與價值，於活動結束後「走到」台灣各部落旅遊。
