快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣部落觀光嘉年華26日開跑 感受原民文化共鳴魅力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「2025年台灣部落觀光嘉年華」將於9月26日至28日在台北車站1樓多功能展演區展出。記者胡瑞玲／攝影
「2025年台灣部落觀光嘉年華」將於9月26日至28日在台北車站1樓多功能展演區展出。記者胡瑞玲／攝影

交通部觀光署自2014年啟動「部落觀光元年」，迄今已連續舉辦12屆台灣部落觀光嘉年華，今年台灣部落觀光嘉年華將於9月26日至28日在台北車站1樓多功能展演區，展出並販售不同部落的特色工藝、美食、伴手禮及遊程。

「2025年台灣部落觀光嘉年華」今於觀光署旅遊服務中心1樓多功能展演廳舉辦展前記者會，活動以「原藝浪潮」為主題。

觀光署表示，「2025年台灣部落觀光嘉年華」於9月26日至28日，在台北車站一樓多功能展演區舉行為期3天的活動，屆時現場除會有來自不同部落的特色工藝、美食、伴手禮及遊程可購買外，還有結合原住民傳統樂器、編織工藝布置成藝術廊道，由部落工藝師創作展示服飾美學及竹編工藝的打卡區，以及多場歌舞表演、手作體驗、限時優惠及消費抽獎活動。

觀光署指出，本次活動特別以「永續未來、智慧體驗」為核心理念，現場提供二手紙袋、環保餐具租借，落實活動減廢措施，以及民眾透過手機可體驗AR拍照、多國語音導覽、集點、線上抽獎等無紙化活動服務，參與活動的同時也為環境保護貢獻心力。

觀光署表示，盼透過此次活動，讓國外及國內民眾多利用大眾運輸前往，聽族人以文化、故事帶路，體驗部落真摯與創新的觀光魅力，盼民眾不只「聽到」、「看到」、「買到」，更能感受原民文化的共鳴與價值，於活動結束後「走到」台灣各部落旅遊。

觀光署 台北車站

延伸閱讀

基隆港老鷹嘉年華招募人力日薪1480元？ 市府：這是假資訊

2025臺中國際踩舞嘉年華 舞動海線 CHILL嗨臺中

影／台北水舞嘉年華今晚登場 開幕首創「水火共舞秀」

教育基金會嘉年華登場 21互動攤位與親子工作坊

相關新聞

Jennie私宅傢俱品牌聯名了！ZENITH X USM彩色限量表 寶鴻堂限定展出

對手錶與家具設計而言，堅固、精密、實用同時帶有裝飾性是共同特色。瑞士高級製表品牌ZENITH宣佈與同樣源自瑞士的家具品牌...

Acne Studios全新巴黎總部正式公開 當瑞典極簡相遇法式華麗

提到北歐品牌，多數人聯想到的會是簡約、色彩，但來自瑞典、原本為廣告公司進而成為時尚品牌的Acne Studios則以前衛...

女團單曲大比拚 AI寫曲票選大勝真人

AI寫的曲子比知名作曲家還好聽？日本近日邀請偶像團體AKB48表演作曲家秋元康寫的單曲，另外也表演由AI編寫（事前經過訓練）的單曲，觀眾票選結果出爐，AI的寫曲以14225萬票，大勝真人的10535票。秋元康元在節目表示很失望，還搞笑表示「要AI閉嘴」。不過這也讓日本音樂圈看到更多商機。

台灣部落觀光嘉年華26日開跑 感受原民文化共鳴魅力

交通部觀光署自2014年啟動「部落觀光元年」，迄今已連續舉辦12屆台灣部落觀光嘉年華，今年台灣部落觀光嘉年華將於9月26...

真利子哲也新作《Dear Stranger》東京首映 西島秀俊、桂綸鎂攜手登場

風格獨具並備受讚譽的日本導演真利子哲也最新力作的《Dear Stranger》，結合日本、台灣、美國等三地合製，與聯合數位文創共同出品。9月12日於東京TOHO Cinemas Chanter舉辦首映，導演真利子哲也與主演西島秀俊、桂綸鎂登台亮相。

中秋最肥不只是烤肉！這款月餅也是隱形熱量炸彈

中秋佳節將至，月餅成應景佳品，但熱量驚人。營養師提醒，廣式月餅一顆185克熱量高達790大卡，等同一個滷排骨便當，要快走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。