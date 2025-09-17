快訊

中秋最肥不只是烤肉！這款月餅也是隱形熱量炸彈

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
蛋黃酥、月餅、中秋節示意圖。圖／AI生成
蛋黃酥、月餅、中秋節示意圖。圖／AI生成

中秋佳節將至，月餅成應景佳品，但熱量驚人。營養師提醒，廣式月餅一顆185克熱量高達790大卡，等同一個滷排骨便當，要快走兩個半小時才能消耗。民眾可分食分享，並搭配運動，才能在享受團圓氛圍時也顧及健康。

南投醫院營養師陳佳祺說，市售月餅口味琳瑯滿目，包括廣式、台式、綠豆椪、蛋黃酥與冰皮月餅，各具特色。廣式月餅皮薄餡多，常見蓮蓉、豆沙或金華火腿；台式月餅則以油皮加油酥，層層堆疊，內餡常見滷肉、綠豆沙與鹹蛋黃；蛋黃酥以紅豆沙配鹹蛋黃，鹹甜交織；冰皮月餅則以糯米粉製成，口感清爽。

廣式月餅雖風味經典，卻是熱量之最，一顆185克就有790大卡；綠豆椪95克約363大卡，相當於0.8碗白飯加1湯匙油；蛋黃酥55克約250大卡；冰皮月餅則因份量小，每顆50克僅約100大卡，相對輕盈。中秋應景美食多屬高熱量、高糖分與高油脂，若不留意攝取份量，恐為血糖、血脂及體重管理帶來負擔。

她建議，挑選月餅時可選擇「減糖、少油、低鈉」或含高纖食材的產品，並將月餅切小塊與親友分享，再搭配無糖茶飲或黑咖啡，有助降低糖分與油脂攝取。若連假期間難免大啖美食，也應搭配適度運動維持能量平衡。

她提醒，節慶歡聚固然重要，但聰明選擇、適量分享，才能避免身體過度負擔，享受美味同時也兼顧健康。

