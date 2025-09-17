真利子哲也新作《Dear Stranger》東京首映 西島秀俊、桂綸鎂攜手登場
風格獨具並備受讚譽的日本導演真利子哲也最新力作的《Dear Stranger》，結合日本、台灣、美國等三地合製，與聯合數位文創共同出品。9月12日於東京TOHO Cinemas Chanter舉辦首映，導演真利子哲也與主演西島秀俊、桂綸鎂登台亮相。
飾演日本丈夫賢治的西島秀俊難掩喜悅，直言能與觀眾一同迎來上映日感到無比開心，並形容在熟悉的電影院參與首映感覺很奇妙。飾演華裔美籍妻子珍的桂綸鎂則表示，完成作品就像交出一份作業，她也期待觀眾分享觀後感，讓更多人一同走進這個故事。
《Dear Stranger》以紐約市為背景，講述一對亞裔夫妻因兒子遭綁架而生活天翻地覆，事件甚至演變成殺人案。在悲劇的衝擊下，夫妻間隱藏的真心話與秘密一一浮現，裂痕逐漸擴大，他們是否還能回到曾經憧憬的「幸福家庭」？導演真利子哲也表示，作品著重於夫妻之間明明關心彼此，卻仍錯過對方心意的細膩描繪。
電影主題除了揭示語言隔閡與心理壓力，同時也描繪了非肢體暴力。西島秀俊也透露賢治的日常生活並非被肢體暴力打亂，而是因為誤解，或像綁架這類突發事件，讓他的日常生活被暴力般地摧毀。
當談到片名「Dear Stranger」時，西島秀俊分享：「越是深愛的人，反而越難真正看見或理解對方，甚至迷失了自己的感情，我是這樣去理解的。」桂綸鎂補充道：「不論是親子還是朋友，每個人心中都或多或少藏著秘密。」
最後，桂綸鎂也希望《Dear Stranger》能引起觀眾的共鳴。西島秀俊也表示：「越是愛一個人，就越有可能面臨愛情的考驗。希望所有正在面對困境的人，都能透過這部電影感受到希望與光明。」
《Dear Stranger》集結優秀創作團隊，自上映消息公布以來備受各方關注。西島秀俊與桂綸鎂的精湛演技令人矚目，日本已於9月12日盛大上映，也讓台灣影迷期待觀賞這部跨文化情感力作。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言