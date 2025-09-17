真利子哲也新作《Dear Stranger》東京首映 西島秀俊、桂綸鎂攜手登場

快訊

（左）導演真利子哲也、主演西島秀俊、桂綸鎂現身《Dear Stranger》日本首映會。圖／聯合數位文創提供
風格獨具並備受讚譽的日本導演真利子哲也最新力作的《Dear Stranger》，結合日本、台灣、美國等三地合製，與聯合數位文創共同出品。9月12日於東京TOHO Cinemas Chanter舉辦首映，導演真利子哲也與主演西島秀俊、桂綸鎂登台亮相。

飾演日本丈夫賢治的西島秀俊難掩喜悅，直言能與觀眾一同迎來上映日感到無比開心，並形容在熟悉的電影院參與首映感覺很奇妙。飾演華裔美籍妻子珍的桂綸鎂則表示，完成作品就像交出一份作業，她也期待觀眾分享觀後感，讓更多人一同走進這個故事。

《Dear Stranger》以紐約市為背景，講述一對亞裔夫妻因兒子遭綁架而生活天翻地覆，事件甚至演變成殺人案。在悲劇的衝擊下，夫妻間隱藏的真心話與秘密一一浮現，裂痕逐漸擴大，他們是否還能回到曾經憧憬的「幸福家庭」？導演真利子哲也表示，作品著重於夫妻之間明明關心彼此，卻仍錯過對方心意的細膩描繪。

《Dear Stranger》當夫妻間的秘密被揭開時，緊張感令人窒息！圖／聯合數位文創提供
電影主題除了揭示語言隔閡與心理壓力，同時也描繪了非肢體暴力。西島秀俊也透露賢治的日常生活並非被肢體暴力打亂，而是因為誤解，或像綁架這類突發事件，讓他的日常生活被暴力般地摧毀。

當談到片名「Dear Stranger」時，西島秀俊分享：「越是深愛的人，反而越難真正看見或理解對方，甚至迷失了自己的感情，我是這樣去理解的。」桂綸鎂補充道：「不論是親子還是朋友，每個人心中都或多或少藏著秘密。」

最後，桂綸鎂也希望《Dear Stranger》能引起觀眾的共鳴。西島秀俊也表示：「越是愛一個人，就越有可能面臨愛情的考驗。希望所有正在面對困境的人，都能透過這部電影感受到希望與光明。」

《Dear Stranger》集結優秀創作團隊，自上映消息公布以來備受各方關注。西島秀俊與桂綸鎂的精湛演技令人矚目，日本已於9月12日盛大上映，也讓台灣影迷期待觀賞這部跨文化情感力作。

