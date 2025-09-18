快訊

美國再爆重大槍擊事件！賓州5警中彈3殉職 槍手遭當場擊斃

今明3颱接力生成 「樺加沙」最新路徑曝 賈新興：下周一晚起影響台灣

美國佛州緬甸蟒氾濫！機器「間諜兔子」誘殺大作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

哆啦A夢展覽倒數兩周 玉山Wallet購票最優惠

聯合新聞網／ 聯合數位文創
展覽倒數兩周，現場使用玉山Wallet購票享優惠。圖／聯合數位文創提供
展覽倒數兩周，現場使用玉山Wallet購票享優惠。圖／聯合數位文創提供

超人氣的哆啦A夢在台北華山熱潮不斷，「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」開展以來已累積超過十五萬入場人次，是今年夏天台北規模最大、最受歡迎的展覽之一。此外，台北站作為巡迴特展的第五站，相較香港、上海、泰國等，展出時間多了近一個月，是展期最長的一站。展覽倒數兩周，民眾可以多多把握機會購票參觀。

展覽獨家贊助方「玉山金控」為回饋用戶支持，現場使用「玉山Wallet App掃碼付」，購票即享九折優惠（原價四九Ｏ元）。除了藝文活動的購票折扣，玉山Wallet也提供便利的旅遊支付服務，自前年與日本市佔率第一的掃碼支付業者PayPay合作，今年三月更首創「日幣直接付」，用戶在日本看到PayPay 標識就可透過玉山Wallet掃碼並直接扣玉山外幣帳戶中的日幣完成付款，交易時沒有匯差，且不需負擔海外交易手續費，是目前最簡易便捷的旅遊跨境付款方式。「哆啦A夢」是風靡全球的日本國寶級作品，玉山金控支持藝文活動外，也為喜愛日本文化、日本旅遊的民眾打造更好的購物品質，詳情請見玉山銀行官網

由聯合數位文創主辦之「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」即日起至十月六日在華山文創園區展出。現場使用「玉山Wallet App掃碼付」購票即享九折優惠，網路購票請上 udn售票網；客服專線請洽(02) 2649-1689（每日9:00-18:00）。

玉山 日本 哆啦A夢

延伸閱讀

明明沒味道…他疑惑為何會買日本鹽飯糰？愛好者：可以救命

美「台風」導彈首次部署日本 中國要求「盡快撤走」

小心金融歧視／推動AI健康分 拒保族重燃新希望

玉山「黃金種子」 新增兩篇章

相關新聞

哆啦A夢展覽倒數兩周 玉山Wallet購票最優惠

超人氣的哆啦A夢在台北華山熱潮不斷，「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」開展以來已累積超過十五萬入場人次，是今年夏天台北規模最大、最受歡迎的展覽之一。此外，台北站作為巡迴特展的第五站，相較香港、上海、泰國等，展出時間多了近一個月，是展期最長的一站。展覽倒數兩周，民眾可以多多把握機會購票參觀。

影／基隆黑白壽司賞創意料理20日登場 發千張壽司券免費嘗

基隆市府舉辦「黑白壽司賞」本月20日登場，這次市集雲集10家在地知名壽司店家，呈現基隆多元且深具地方特色的壽司風貌，由評...

亞尼克×高捷蜜柑站長「元氣蜜柑生乳捲」登場！還有滿滿蜜柑週邊

連鎖甜點「亞尼克」繼2018年於大台北推出YTM蛋糕販賣機之後，即日起也正式將YTM二代機進駐高雄捷運，於捷運紅線上的小...

有行旅／與摯愛共度 耶誕遊德法

今年耶誕節與最愛的人遊歐洲經典耶誕旅程，有行旅「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」慢旅三大世界遺產之城，收藏米其林傳奇...

藍龍蝦、A5和牛、煎鴨肝還有牛小排！犇全新套餐　吃得到海陸豪華食材

主打鐵板料理的「犇 極上 微風信義館」，在今年迎來開幕十週年。為慶祝全新里程碑，本季推出「極上奢華四重奏」，以法國活體藍...

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

搶在新機上市前，Apple宣布正式在全平台推出最新軟體更新，包括iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。