哆啦A夢展覽倒數兩周 玉山Wallet購票最優惠
超人氣的哆啦A夢在台北華山熱潮不斷，「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」開展以來已累積超過十五萬入場人次，是今年夏天台北規模最大、最受歡迎的展覽之一。此外，台北站作為巡迴特展的第五站，相較香港、上海、泰國等，展出時間多了近一個月，是展期最長的一站。展覽倒數兩周，民眾可以多多把握機會購票參觀。
展覽獨家贊助方「玉山金控」為回饋用戶支持，現場使用「玉山Wallet App掃碼付」，購票即享九折優惠（原價四九Ｏ元）。除了藝文活動的購票折扣，玉山Wallet也提供便利的旅遊支付服務，自前年與日本市佔率第一的掃碼支付業者PayPay合作，今年三月更首創「日幣直接付」，用戶在日本看到PayPay 標識就可透過玉山Wallet掃碼並直接扣玉山外幣帳戶中的日幣完成付款，交易時沒有匯差，且不需負擔海外交易手續費，是目前最簡易便捷的旅遊跨境付款方式。「哆啦A夢」是風靡全球的日本國寶級作品，玉山金控支持藝文活動外，也為喜愛日本文化、日本旅遊的民眾打造更好的購物品質，詳情請見玉山銀行官網。
由聯合數位文創主辦之「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」即日起至十月六日在華山文創園區展出。現場使用「玉山Wallet App掃碼付」購票即享九折優惠，網路購票請上 udn售票網；客服專線請洽(02) 2649-1689（每日9:00-18:00）。
