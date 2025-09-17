最強二刀流大谷翔平換下球服也爆帥 擔綱BOSS 2025秋冬頂級系列形象

BOSS 2025秋冬頂級系列，以品牌核心精神#BeYourOwnBOSS為概念，展現紳士著裝的自信與風格，開啟優雅與當代美學的對話。全新廣告企劃由全球品牌大使大谷翔平領銜演繹，他以個人型格魅力呈現BOSS秋冬頂級系列最新造型，將精準剪裁、創新工藝與奢華材質，完美融合於每一個細節。

系列從一絲不苟的訂製西裝到優雅休閒造型，每件單品皆洋溢精緻與現代的雅緻風格。重點單品包括頂級羊毛製成的修身剪裁西裝、高級純棉襯衫、義大利真絲提花領帶，以及一件以科技棉質面料製成的防潑水大衣，搭配同色系絲質針織衫與長褲，勾勒出專為自信與品味而生的秋冬型格造型。無論是展現非凡工藝的Made to Measure量身訂製系列，還是低調優雅的男裝系列，BOSS 2025秋冬系列皆以現代視角針對時尚菁英而設計。 BOSS頂級系列卡其色真絲羊毛混紡西裝外套，37,400元。圖／BOSS提供 BOSS頂級系列卡其色真絲羊毛混紡西裝長褲，14,900元。圖／BOSS提供 大谷翔平演繹BOS 2025秋冬頂級系列。圖／BOSS提供 大谷翔平演繹BOS 2025秋冬頂級系列。圖／BOSS提供 BOSS頂級系列米色真絲提花領帶，6,200元。圖／BOSS提供 大谷翔平演繹BOS 2025秋冬頂級系列。圖／BOSS提供

