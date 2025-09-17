富邦美術館《印象派》驚喜延期 首度打造夜晚電音show

富邦美術館響應中秋佳節，以當期雙展《印象派—從莫內到美國：光・跨越海洋》、《安東尼・麥考爾：在光中遇見你》為靈感，推出光影系列活動。其中，《印象派》展因觀眾熱烈迴響，熱鬧宣布延長展期至10月6日為最後沉浸雙展機會。9月21至29日也將同步推出曾參與「印象派．畫畫野放日」及「小小光影捕手．親子工作坊」民眾的藝術聯展，近30件作品大勢登場。

除邀請觀眾沉浸藝術，10月1至6日限定推出光影收藏計劃，活動期間凡於美術館展區內集滿雙展紀念章，即可抽包含精美畫冊的「印象派經典收藏組」；此外，持續與各界藝術家合作的富邦美術館，10月3日晚間大膽把電音show直接搬進《在光中遇見你》展間，首次打造全台罕見的跨域體驗；現場由國際音樂競賽首獎得主領銜，結合螢光水晶礦石 DJ 台與電子合成器，帶來原創電子音樂演出，符合報名資格之觀眾可以沉浸於美術館超酷的電音能量，更有機會親觸水晶共創音樂，成為快閃DJ的機會將獨家回饋予富邦美術館官方LINE好友，9月23日限時發出報名通知。

超乎想像藝術ｘ電音的最近距離！富邦美術館當期展覽《安東尼・麥考爾：在光中遇見你》，以迷霧與黑暗為基礎的「固體光」系列引起高度迴響，美術館將於10月3日延長此展觀賞時間，18:30-19:30首度推出「中秋限定．光影脈動」跨域電音表演，攜手聲音設計團隊「泊人 ANKR」，以展覽為靈感，於展間獨家呈現30分鐘不間斷的原創電子音樂演出，這次演出由金曲獎入圍音樂人Troy Lin與韓國音樂競賽首獎得主Gazer強強聯手，藉由電子合成器搭配罕見的螢光水晶礦石共同演奏，觀眾不僅能在超近距離的狀況下，沉浸於未來感雙重奏的聽覺享受，還有機會獲得親自觸摸螢光水晶、共譜音樂的限額體驗。

即日起至10月3日，凡於富邦美術館館內商店，單筆消費滿1,000元即可報名獲得「中秋限定．光影脈動」參與資格（名額有限，以現場報名為主），此外，富邦美術館加碼回饋LINE好友，9月23日中午12點限時發送專屬體驗通知！凡搶票成功者，即可免費兌換觸摸水晶並成為快閃DJ的限量名額。

