第51屆杜維埃美國電影節完美收官 香奈兒推動三大必看亮點新片
第51屆杜維埃美國電影節（Deauville American Film Festival）於2025年9月5日至14日在法國諾曼第的濱海小鎮杜維埃登場。1912年於杜維埃品牌的香奈兒（CHANEL）今年連續七年支持杜維埃美國電影節擔任合作夥伴，協助推廣當代電影創作，並展現美國電影從好萊塢影片到獨立製片電影的多元面貌。
第51屆影展由女演員葛席芬坦法拉哈尼（Golshifteh Farahani）擔任主席。影展期間，香奈兒與CANAL+攜手於Les Franciscaines舉辦晚宴，藝術家、導演、製片及電影節評審成員齊聚一堂。包括以首部執導長片《The Chronology of Water》角逐正式競賽的香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），以及榮獲「新好萊塢獎」且在香奈兒支持並於電影節非競賽單元放映、由李察連利加（Richard Linklater）執導的《新浪潮》（Nouvelle Vague）一片中飾演珍茜寶（Jean Seberg）的品牌好友柔伊德區（Zoey Deutch）；評審團主席葛席芬坦法拉哈尼等人皆共襄盛舉。
香奈兒也支持了參展電影的創作。影展參賽影片之一是約書亞奧本海默（Joshua Oppenheimer) 執導的反烏托邦音樂劇《世界就是這樣結束的》（The End），電影由香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）主演，與是擅長紀錄片的奧本海默的首部敘事長片，描述一個家庭在末日奮力尋找希望、愛與救贖的故事。香奈兒與電影服裝設計師Frauke Firl合作為蒂妲史雲頓量身打造了劇中的十款造型，透過服裝表達角色的心境變化與劇情發展。
香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華執導的首部長片《The Chronology of Water》也參加了官方競賽單元。這部作品改編自莉狄亞約克納維契（Lidia Yuknavitch）的同名自傳《流年似水》，並由女演員伊莫珍波茨（Imogen Poots）演出這位作家，講述自己如何在一個由酗酒母親與性虐待父親組成的艱困家庭環境中，歷經青春期至成年的蛻變、探索自我並追求獨立。
克莉絲汀史都華獲凱薩電影獎（César Awards）最佳女配角的《星光雲寂》（Clouds of Sils Maria，2014 年）以及獲得奧斯卡最佳女主角提名的《史賓塞》（Spencer）均受到香奈兒品牌支持，片中克莉絲汀所穿的戲服亦由香奈兒量身打造。雙方於2013/14 Métiers d'art工坊系列「巴黎-達拉斯」形象廣告展開合作至今，香奈兒對此部電影的支持也印證了品牌對年輕創作者與藝術家的長期承諾。
