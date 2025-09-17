快更新！Apple Intelligence 5大新功能上線 繁體中文支援驚喜登場
隨著iOS 26、iPadOS 26、macOS Tahoe 26、watchOS 26與visionOS 26全面上線，Apple Intelligence帶來多項全新智慧功能體驗，更正式支援繁體中文，為台灣用戶帶來更貼近日常的便利，趕快更新體驗！
此次更新主打5大功能：「即時翻譯」、「影像智慧」、「Genmoji與影像樂園創作」、「Workout Buddy健身助理」，以及「智慧捷徑」。
「即時翻譯」消弭語言隔閡
發表會中大家最期待的「即時翻譯」功能，深度整合於「訊息」、FaceTime 和「電話」，支援跨語言溝通。用戶輸入訊息時，系統可自動翻譯成對方語言；FaceTime則提供即時字幕；電話通話更能即時語音播報翻譯內容。透過支援的AirPods，用戶可透過按壓兩個耳機柄快速啟動，或呼叫Siri操作。首波支援英文、法文、德文、葡萄牙文、西班牙文，年底前繁體中文將與日文、韓文、簡體中文、義大利文一同納入通話翻譯支援語言。
「影像智慧」跨App搜尋與操作
另一個超實用的功能是可對螢幕畫面內容文字或物件進行辨識，直接整合在螢幕截圖流程裡，更直覺快速地搜尋、執行操作，例如搜尋相似圖片、查找網購商品，甚至直接摘要或翻譯文字，並快速將活動新增至行事曆。此功能也能搭配ChatGPT使用，協助回答與畫面內容相關的問題。
Genmoji與「影像樂園」創意升級
Apple Intelligence進一步強化個人化創作，用戶可混搭表情符號，加上文字描述，生成全新Genmoji，並能調整髮型、表情等細節。影像樂園則可搭配ChatGPT嘗試各種藝術風格，如水彩或油畫，打造獨一無二的影像。
Workout Buddy你的隨身健身夥伴
Workout Buddy能整合心率、距離、配速與「活動記錄」等資料，提供個人化健身分析，並於運動過程中即時提供語音激勵，就像領跑員、健身教練隨時在旁。這些語音以 Fitness+ 教練的聲音資料訓練而成，具備動感與臨場感。首波支援英文，未來將逐步擴展，用戶可在Apple Watch上搭配藍牙耳機使用，並須有支援Apple Intelligence的iPhone在旁。
智慧捷徑大幅進化
「捷徑」App現在可直接運用Apple Intelligence模型生成回應並融入自動化流程，例如摘要文件、比對逐字稿與筆記、從PDF萃取資訊並整合至試算表。這些功能可在裝置端或「私密雲端運算」中執行，確保個資隱私。
除了以上5大更新，Apple Intelligence也讓內建app更智慧，「提醒事項」能自動辨別郵件或備忘錄中的待辦事項並分類；Apple錢包會摘要商家寄送的訂單追蹤資訊；「訊息」則新增智慧投票建議與個人化背景設計。Apple Intelligence目前也已開放所有開發者取用核心的裝置端大型語言模型，將有更多第三方App支援。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言