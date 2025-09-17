快更新！Apple Intelligence 5大新功能上線 繁體中文支援驚喜登場

隨著iOS 26、iPadOS 26、macOS Tahoe 26、watchOS 26與visionOS 26全面上線，Apple Intelligence帶來多項全新智慧功能體驗，更正式支援繁體中文，為台灣用戶帶來更貼近日常的便利，趕快更新體驗！

此次更新主打5大功能：「即時翻譯」、「影像智慧」、「Genmoji與影像樂園創作」、「Workout Buddy健身助理」，以及「智慧捷徑」。

「即時翻譯」消弭語言隔閡

發表會中大家最期待的「即時翻譯」功能，深度整合於「訊息」、FaceTime 和「電話」，支援跨語言溝通。用戶輸入訊息時，系統可自動翻譯成對方語言；FaceTime則提供即時字幕；電話通話更能即時語音播報翻譯內容。透過支援的AirPods，用戶可透過按壓兩個耳機柄快速啟動，或呼叫Siri操作。首波支援英文、法文、德文、葡萄牙文、西班牙文，年底前繁體中文將與日文、韓文、簡體中文、義大利文一同納入通話翻譯支援語言。

「影像智慧」跨App搜尋與操作

另一個超實用的功能是可對螢幕畫面內容文字或物件進行辨識，直接整合在螢幕截圖流程裡，更直覺快速地搜尋、執行操作，例如搜尋相似圖片、查找網購商品，甚至直接摘要或翻譯文字，並快速將活動新增至行事曆。此功能也能搭配ChatGPT使用，協助回答與畫面內容相關的問題。

Genmoji與「影像樂園」創意升級

Apple Intelligence進一步強化個人化創作，用戶可混搭表情符號，加上文字描述，生成全新Genmoji，並能調整髮型、表情等細節。影像樂園則可搭配ChatGPT嘗試各種藝術風格，如水彩或油畫，打造獨一無二的影像。

Workout Buddy你的隨身健身夥伴

Workout Buddy能整合心率、距離、配速與「活動記錄」等資料，提供個人化健身分析，並於運動過程中即時提供語音激勵，就像領跑員、健身教練隨時在旁。這些語音以 Fitness+ 教練的聲音資料訓練而成，具備動感與臨場感。首波支援英文，未來將逐步擴展，用戶可在Apple Watch上搭配藍牙耳機使用，並須有支援Apple Intelligence的iPhone在旁。

智慧捷徑大幅進化

「捷徑」App現在可直接運用Apple Intelligence模型生成回應並融入自動化流程，例如摘要文件、比對逐字稿與筆記、從PDF萃取資訊並整合至試算表。這些功能可在裝置端或「私密雲端運算」中執行，確保個資隱私。

除了以上5大更新，Apple Intelligence也讓內建app更智慧，「提醒事項」能自動辨別郵件或備忘錄中的待辦事項並分類；Apple錢包會摘要商家寄送的訂單追蹤資訊；「訊息」則新增智慧投票建議與個人化背景設計。Apple Intelligence目前也已開放所有開發者取用核心的裝置端大型語言模型，將有更多第三方App支援。 Workout Buddy是Apple Intelligence驅動的首創健身體驗，會分析使用者的體能訓練資料和健身記錄，在訓練過程中提供個人化的語音鼓勵內容。圖／Apple提供 快更新iOS 26，體驗Apple Intelligence功能升級，讓各項裝置的使用體驗更上一層樓。圖／Apple提供 Apple Intelligence讓「捷徑」使用者可以運用智慧操作來建立全新的自動化流程。圖／Apple提供 「即時翻譯」消弭語言隔閡，讓使用者在不同App中都能翻譯對話。圖／Apple提供 使用者可混合表情符號並搭配文字描述，創造出全新的Genmoji。「影像樂園」新增的「任意風格」選項，讓使用者能運用ChatGPT更隨心所欲地創作。圖／Apple提供

