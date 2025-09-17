華泰名品城萬聖檔期提前盛大登場！「南瓜谷魔法村」點亮秋日夜空

大小朋友都愛的萬聖節即將到來！今年GLORIA OUTLETS華泰名品城於9月17日至10月31日，特別提前在一期廣場打造全台最具童話色彩的「南瓜谷魔法村」。除了萬聖場景外，秋高氣爽的天氣特別適合來戶外踏街。潮玩屆天花板POP MART、訪韓必買潮牌Matin Kim、法國精品Balmain紛紛進駐！10月倒數兩個週末，現場更將舉辦萬聖活動，送出魔法小車與節日糖果，適合親子一同到Outlet共度溫馨又歡樂的佳節時光。

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理劉亭君表示，今年10月適逢中秋、國慶與光復三個連假，是最適合闔家出遊的季節。華泰名品城推出別出心裁的『南瓜谷魔法村』萬聖裝置，邀請全家大小一起前來逛遊、擺拍。截至今年暑假，已完成全園區近17%的替換櫃。其中最受注目的一期美食街，在改裝後業績成長超過38%。而替換櫃位後的零售品牌，也有平均29%的業績成長表現。後續下半年，還有非常多備受市場喜愛的品牌將陸續開幕。

迎接秋季，現象級潮玩品牌POP MART首次登陸桃園，開出120坪全台最大面積商場門市。熱門商品在未開幕前，就吸引超過6萬人透過官方社群搶抽。自9/4開幕起，一連多天創造排隊炫風與搶購熱潮。另外，韓國設計師品牌 Matin Kim的全台灣首間Outlet，開幕即創造網路熱烈話題，交出亮眼成績單。華泰名品城也預計引進更多韓系時尚品牌，期望為消費者打造更豐富、多元的潮流購物體驗。

當夜幕降臨，大王南瓜燈塔緩緩亮起，位於一期廣場的「南瓜谷魔法村」將正式開啟，以各式趣味打卡點，迎接大小朋友在萬聖節慶中踏入魔法奇境！今年的萬聖打卡共有三大亮點，包含巨型咒語書、大王南瓜燈塔、月光噴泉，萬聖節限定場景只到10月31日，想要進入魔法村一窺南瓜谷奇幻世界，就要抓緊時間來體驗。

除了萬聖限定場景，本季華泰名品城也迎來諸多強勢品牌進駐，集結眾多人氣IP、引發潮玩收藏熱潮的POP MART在二期噴水池廣場開出桃園首店，不只店舖面積為全台商場中最大，更展出最齊全的人氣積木系列商品，包含THE MONSTERS、DIMOO與ZSIGA三大系列。

此外，店內設有多處獨家吸睛亮點，包含位於店中間的THE MONSTERS毛絨牆柱，以巨型樹幹為概念，環狀展示不同造型的LABUBU與THE MONSTERS系列角色，打造宛如森林劇場般的奇幻視覺效果。此外，店內也特別設置「CRYBABY愛神的眼淚系列-甜在一起」與「泡泡瑪特小手拉小手系列-只看得見你」雙系列大型打卡裝置，增添可愛氛圍。

值得留意的是，一期大道上還有韓國人氣設計師品牌Matin Kim開設全台首間Outlet門市。中性冷淡的時髦風格，搭配限時開幕優惠，一開幕即吸引Z世代消費者眼球。簡約個性的經典鐵牌風琴皮夾，是許多人心中的夢幻單品，現在四折價990元就買得到！同時，10月底園區也將迎來Balmain Outlet獨家進駐，讓精品版圖更為豐富。

