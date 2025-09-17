台中知名燒肉品牌跨界月餅！首推中秋月餅禮盒搶市

今年適逢農曆潤月，中秋節較往年延後，約落在10月初，各飯店業者紛紛推出經典中秋禮盒，也有連鎖烘焙業者推出禮盒跨店取功能，搶攻中秋商機；台中知名燒肉餐廳今年首度跨界月餅市場，推出桃山月餅搶市。

中秋佳節，就是要烤肉、吃月餅。台中知名燒肉品牌屋馬餐飲集團跨足月餅市場，今年首推「午茶系列桃山月餅」，精選4款風味月餅，讓中秋的甜點成為餐桌上的另一種風景。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，在台中燒肉早已是中秋節不可或缺的味道，從燒肉到月餅，希望用食物讓大家聚在一起。

85度C新研發三款口味「金月沙酥」及「芋泥鹹金沙酥」，和「星鑽紅茶蛋黃酥」，搭配往年暢銷的多款月餅和「鹽之花香芒堅果塔」，組合出8款中秋禮盒，10月6日前門市預購指定禮盒享85折。

85度C除門市預購，還提供禮盒跨店取功能，可線上支付轉贈親友，送禮快速又方便，預估今年中秋銷售業績目標為4萬1000盒，銷售金額2400萬元。

台中裕元花園酒店今年以「50、60年代復古新浪潮」為主題，推出兩款別具懷舊風情中秋禮盒，包括會播放音樂的收音機月餅禮盒與「童玩」彈珠台茶具禮盒。

台中福華大飯店今年將邁入30周年，推出限量版「躍光」中秋禮盒，以耀眼玫瑰金外盒，搭配科技銀系提袋，推出後吸引不少企業搶訂。台中長榮桂冠酒店推出3款月餅禮盒，有手工廣式月餅搭配濾掛式咖啡包，也有蛋黃酥和綠豆凸禮盒。 台中知名燒肉品牌屋馬餐飲集團跨足月餅市場，今年首推「午茶系列桃山月餅」。圖／業者提供 裕元花園酒店以會播放音樂的老派情調月餅禮盒搶占中秋送禮市場。圖／業者提供

商品推薦