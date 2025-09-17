張員瑛真的太會穿TOMMY JEANS了！混合清新酷感的美式甜心新詮釋

TOMMY HILFIGER旗下品牌TOMMY JEANS，攜手品牌大使、K-POP女團IVE成員張員瑛（Jang Won Young）在紐約展開故事，張員瑛以自身風格魅力，融合學院風與街頭潮流，表現TOMMY JEANS 2025秋季形象，也帶來美式甜心的新詮釋。

這次形象拍攝重現了90年代紐約精神，在TOMMY JEANS 2025秋季系列的造型中，張員瑛以自己的方式演繹新世代的生活態度，在充滿紐約城市生活感的背景中，捕捉張員瑛純粹的瞬間，也呈現酷感、清新、自信與活力的Z世代敘事。

張員瑛穿著薄荷綠學院T恤內搭襯衫搭配寬鬆丹寧褲、黑白相間的大學夾克搭配深灰色丹寧褲、短版燈芯絨羽絨衣搭配淺色水洗丹寧褲，或是粉色條紋襯衫內搭白T搭配丹寧褲與棒球帽，每件看似輕鬆的美式休閒風格單品，在張員瑛身上穿出自己的獨特風格，也帶給大家穿搭新靈感。難怪品牌創辦人Tommy Hilfiger先生也讚美她：「她在風格上從不過份雕琢的態度，為這次形象拍攝注入了大膽且現代的風格」。 張員瑛在紐約拍攝TOMMY JEANS 2025秋季形象。圖／TOMMY JEANS提供 張員瑛在紐約拍攝TOMMY JEANS 2025秋季形象。圖／TOMMY JEANS提供 張員瑛在紐約拍攝TOMMY JEANS 2025秋季形象。圖／TOMMY JEANS提供 張員瑛在紐約拍攝TOMMY JEANS 2025秋季形象。圖／TOMMY JEANS提供 張員瑛在紐約拍攝TOMMY JEANS 2025秋季形象。圖／TOMMY JEANS提供 張員瑛在紐約拍攝TOMMY JEANS 2025秋季形象。圖／TOMMY JEANS提供

