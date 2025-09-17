聽新聞
現省85！CoCo「28茉粉角輕乳茶」買1送1　龜記「荔枝茶王」滿滿荔枝香

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「CoCo都可」針對品牌好友日，推出「28茉粉角輕乳茶」買1送1優惠。圖／CoCo提供
「CoCo都可」針對品牌好友日，推出「28茉粉角輕乳茶」買1送1優惠。圖／CoCo提供

雖然秋天的腳步將至，但是全台仍然被高溫籠罩。連鎖手搖飲「CoCo都可」針對品牌好友日，推出「28茉粉角輕乳茶」買1送1優惠。另外「龜記」則是以三十三茶王為基底，推出全新「荔枝茶王」，帶來消暑的酸甜清爽。

CoCo所推出的「28茉粉角輕乳茶」，使用綠茶搭配100%紐西蘭乳源，並使用窨製花茶工藝，引入至少28朵的茉莉花香，再搭配彈牙的粉角增添咀嚼樂趣，具有層次香氣與豐富口感，每杯85元。9月17日品牌好友日，凡線上領券即可享「28茉粉角輕乳茶買1送1」優惠，現省85元，每人可領兩張券，售完為止。

龜記全新推出的「荔枝茶王」，以夏季代表性的荔枝為靈感，搭配龜記招牌的三十三茶王，並且添加真實果肉，藉由濃厚茶韻與果香交織，創造出豪華的味覺體驗，滋味清爽、果香馥郁，現已於全台門市限量販售，每杯80元，售完為止。

龜記全新推出的「荔枝茶王」，每杯80元。圖／龜記提供
龜記全新推出的「荔枝茶王」，每杯80元。圖／龜記提供

荔枝 品牌

