聽新聞
0:00 / 0:00
現省85！CoCo「28茉粉角輕乳茶」買1送1 龜記「荔枝茶王」滿滿荔枝香
雖然秋天的腳步將至，但是全台仍然被高溫籠罩。連鎖手搖飲「CoCo都可」針對品牌好友日，推出「28茉粉角輕乳茶」買1送1優惠。另外「龜記」則是以三十三茶王為基底，推出全新「荔枝茶王」，帶來消暑的酸甜清爽。
CoCo所推出的「28茉粉角輕乳茶」，使用綠茶搭配100%紐西蘭乳源，並使用窨製花茶工藝，引入至少28朵的茉莉花香，再搭配彈牙的粉角增添咀嚼樂趣，具有層次香氣與豐富口感，每杯85元。9月17日品牌好友日，凡線上領券即可享「28茉粉角輕乳茶買1送1」優惠，現省85元，每人可領兩張券，售完為止。
龜記全新推出的「荔枝茶王」，以夏季代表性的荔枝為靈感，搭配龜記招牌的三十三茶王，並且添加真實果肉，藉由濃厚茶韻與果香交織，創造出豪華的味覺體驗，滋味清爽、果香馥郁，現已於全台門市限量販售，每杯80元，售完為止。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言