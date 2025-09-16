江詩丹頓 X 羅浮宮珍稀館藏面客了！耗時七年研發天文座鐘 重返1755

去巴黎，羅浮宮是觀光客必訪的聖堂級景點。每周二的休館日，蒙娜麗莎終於可稍事喘息，無需面對觀光客的熾熱眼光。然2025年9月16日的這一夜，羅浮宮從白晝到黑夜川流不息，晚上甚至舉行了一場封館的社交夜宴？原來這是瑞士鐘表江詩丹頓（Vacheron Constantin）270年的生日派對！

江詩丹頓的每個重要年份都看能見證一座殿堂級座鐘的誕生，品牌250周年發表了L'Esprit des Cabinotiers隱秘式座鐘，260周年則發表了Métiers d’Art藝術大師Arca座鐘，今年的La Quête du Temps座鐘則耗時七年研發，是自古希臘和波斯帝國文獻中出現「動偶」以降首次將動偶賦予時間顯示功能，座鐘內更加入了機械記憶裝置、前無古人。

在手表與懷表問世以前的中古世紀，人們以教堂或廣場上的大鐘為生活依據，大型的座鐘遂成為王公貴族的風雅之物、是階級與品味的表徵。座鐘不僅能將無形時間具象感知，座鐘更是以機械構建的殿堂，即便堂內並無神祇，供奉的對象則名為「時間」，一種宏觀的宇宙運行法則。

周二原當是羅浮宮閉館日，本報則隨著江詩丹頓的腳步來到Sully敘利館1樓路易十四的畫像前，正是本次發表的La Quête du Temps座鐘，由上至下再分穹頂、天文鐘、基座三大結構。其中以青金石的雙層底座具備太陽系行星、並以弧面切割硬質裝飾寶石呈現；穹頂的星空圖再現了經日內瓦天文台考證的1755年9月17日上午10時日內瓦天空的星象，此時創始人Jean-Marc Vacheron簽署了首份學徒契約，象徵品牌史正式開展；中段的天文鐘則由四層水晶盤組成，其正面鐘面具備陀飛輪、萬年曆、逆跳小時和分鐘、北半球星空圖。

內置的金色人偶更是座鐘精粹，在開啟機關運作後，青銅鍍金的人偶從頭部、雙臂展開細微變化的三段舞作，其中第三段並將以雙手指示穹頂中的時間刻度；然無論動偶的功能再複雜都是一種機械裝置，然江詩丹頓的動偶不僅以雙手指示時間，其眼神更遠望星辰，最終讓座鐘一如人類或江詩丹頓的270年成就，在虛無中見證了真實。

江詩丹頓並以此延伸製造了一只Métiers d’Art藝術大師Tribute to The Quest of Time腕表。高振頻3670手動上鍊機芯可以星空圖顯示1755年9月17日江詩丹頓創立之時日內瓦天空中的星座分佈，逆跳時間並將支援「持續顯示」或「按需指示」兩種模式，其靈感來源2019年所發表Twin Beat萬年曆表款當時所導入兩種不同頻率的運行模式，同時金色人偶的手臂將呈現逆跳的小時和分鐘指示，與品牌1930年的Arms in the air懷表、如出一徹。

不僅如此，江詩丹頓晚宴後再宣布與羅浮宮一同合作的Mécaniques d’Art特展，展覽將以羅浮宮的11件座鐘加上中央的江詩丹頓La Quête du Temps天文鐘，展開一場時間的多元「對談」；這些座鐘包含曾在1754年獻給法王路易十五的「創世紀」（La Création du Monde）座鐘，約1600年至1615年間製作的三角形底座渾天儀座鐘，約1640年至1660年間在日內瓦生產的骷髏造型座鐘，以及西元962或972年間面世的銅合金孔雀造型動偶裝置......是一次人類智識文明的縮影、精彩族繁不及備載。

Mécaniques d’Art特展展期長達近兩個月，由9月17日直至2025年11月12日。如果最近來去巴黎，是不是來去羅浮宮逛逛，也跟江詩丹頓說聲生日快樂呢？ 座鐘穹頂的星空圖並經日內瓦天文學家繁複考證，還原了日內瓦1755年9月17日上午10時的星象。圖／江詩丹頓提供 La Quête du Temps座鐘的機械舞作樂音經由法國藝術家woodkid編程，三段樂音總長90秒，可在24小時內任意啟動、或手動操作運作。圖／江詩丹頓提供 La Quête du Temps座鐘結合了精雕、星座、寶石鑲嵌等多重工藝，宛如一座結合哲學、藝術、機械、工藝的時間博物館。圖／江詩丹頓提供 Mécaniques d’Art特展將匯集江詩丹頓的La Quête du Temps座鐘與11件羅浮宮館藏座鐘，展期自9月17日至2025年11月12日。記者釋俊哲／攝影 Mécaniques d’Art特展將匯集江詩丹頓的La Quête du Temps座鐘與11件羅浮宮館藏座鐘，展期自9月17日至2025年11月12日。記者釋俊哲／攝影 La Quête du Temps座鐘，耗時七年研發，全鐘使用6,923個零件並具23項鐘錶（複雜）功能與7項製表專利申請，全球僅一座。圖／江詩丹頓提供 2016年在江詩丹頓支持下修復的羅浮宮館藏「創世紀」（La Création du Monde）天文座鐘，又以曾被獻給法王路易十五而知名。記者釋俊哲／攝影 La Quête du Temps座鐘加入機械記憶裝置，因而讓時鐘與動偶裝置間可傳遞訊息。圖／江詩丹頓提供 座鐘使用的9270機芯是由2,370個零件構成，將帶來包含動偶裝置指示時間在內的23項複雜功能。圖／江詩丹頓提供 Métiers d’Art藝術大師Tribute to The Quest of Time腕表，全世界限量20只。圖／江詩丹頓提供

