江詩丹頓 X 羅浮宮珍稀館藏面客了！耗時七年研發天文座鐘 重返1755
去巴黎，羅浮宮是觀光客必訪的聖堂級景點。每周二的休館日，蒙娜麗莎終於可稍事喘息，無需面對觀光客的熾熱眼光。然2025年9月16日的這一夜，羅浮宮從白晝到黑夜川流不息，晚上甚至舉行了一場封館的社交夜宴？原來這是瑞士鐘表江詩丹頓（Vacheron Constantin）270年的生日派對！
江詩丹頓的每個重要年份都看能見證一座殿堂級座鐘的誕生，品牌250周年發表了L'Esprit des Cabinotiers隱秘式座鐘，260周年則發表了Métiers d’Art藝術大師Arca座鐘，今年的La Quête du Temps座鐘則耗時七年研發，是自古希臘和波斯帝國文獻中出現「動偶」以降首次將動偶賦予時間顯示功能，座鐘內更加入了機械記憶裝置、前無古人。
在手表與懷表問世以前的中古世紀，人們以教堂或廣場上的大鐘為生活依據，大型的座鐘遂成為王公貴族的風雅之物、是階級與品味的表徵。座鐘不僅能將無形時間具象感知，座鐘更是以機械構建的殿堂，即便堂內並無神祇，供奉的對象則名為「時間」，一種宏觀的宇宙運行法則。
周二原當是羅浮宮閉館日，本報則隨著江詩丹頓的腳步來到Sully敘利館1樓路易十四的畫像前，正是本次發表的La Quête du Temps座鐘，由上至下再分穹頂、天文鐘、基座三大結構。其中以青金石的雙層底座具備太陽系行星、並以弧面切割硬質裝飾寶石呈現；穹頂的星空圖再現了經日內瓦天文台考證的1755年9月17日上午10時日內瓦天空的星象，此時創始人Jean-Marc Vacheron簽署了首份學徒契約，象徵品牌史正式開展；中段的天文鐘則由四層水晶盤組成，其正面鐘面具備陀飛輪、萬年曆、逆跳小時和分鐘、北半球星空圖。
內置的金色人偶更是座鐘精粹，在開啟機關運作後，青銅鍍金的人偶從頭部、雙臂展開細微變化的三段舞作，其中第三段並將以雙手指示穹頂中的時間刻度；然無論動偶的功能再複雜都是一種機械裝置，然江詩丹頓的動偶不僅以雙手指示時間，其眼神更遠望星辰，最終讓座鐘一如人類或江詩丹頓的270年成就，在虛無中見證了真實。
江詩丹頓並以此延伸製造了一只Métiers d’Art藝術大師Tribute to The Quest of Time腕表。高振頻3670手動上鍊機芯可以星空圖顯示1755年9月17日江詩丹頓創立之時日內瓦天空中的星座分佈，逆跳時間並將支援「持續顯示」或「按需指示」兩種模式，其靈感來源2019年所發表Twin Beat萬年曆表款當時所導入兩種不同頻率的運行模式，同時金色人偶的手臂將呈現逆跳的小時和分鐘指示，與品牌1930年的Arms in the air懷表、如出一徹。
不僅如此，江詩丹頓晚宴後再宣布與羅浮宮一同合作的Mécaniques d’Art特展，展覽將以羅浮宮的11件座鐘加上中央的江詩丹頓La Quête du Temps天文鐘，展開一場時間的多元「對談」；這些座鐘包含曾在1754年獻給法王路易十五的「創世紀」（La Création du Monde）座鐘，約1600年至1615年間製作的三角形底座渾天儀座鐘，約1640年至1660年間在日內瓦生產的骷髏造型座鐘，以及西元962或972年間面世的銅合金孔雀造型動偶裝置......是一次人類智識文明的縮影、精彩族繁不及備載。
Mécaniques d’Art特展展期長達近兩個月，由9月17日直至2025年11月12日。如果最近來去巴黎，是不是來去羅浮宮逛逛，也跟江詩丹頓說聲生日快樂呢？
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言