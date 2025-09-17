聽新聞
有行旅／走訪清邁美學 體驗泰北瑜伽
泰北清邁被聯合國教科組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」從清邁建築、工藝、自然與風土出發，由三位清邁文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村手作雨樹市集，探訪聚落工坊。
四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，旅宿將體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，另外走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺。
有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」六天五夜旅程，十一月廿八日至十二月三日。一對一旅程說明會報名請洽：02-8643-3926、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網。
