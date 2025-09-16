iPhone 17系列手機殼選購一次看！防護力、耐用度、美感全升級
iPhone 17系列本週五即將正式開賣，入手新機第一件事當然要配上最安心的防護，手機殼配件品牌紛紛出招，推出升級新品搶攻市場。
RHINOSHIELD犀牛盾全面升級防摔科技，推出SolidX強化吸震緩衝手機殼、終身抗黃保固的Clear抗黃化透明防摔手機殼，以及Mod NX邊框背蓋兩用防摔手機殼三大系列，全面支援MagSafe並升級防護力。全新一體式鏡頭設計兼顧防護與美感，並以100%單一材料製成提升永續價值。
另有壯撞貼PRO，以高韌性可彎折塑料提供螢幕5倍耐衝擊力，還可抗藍光。即日起至9月30日，購買iPhone 17系列手機殼可6折加購壯撞貼PRO，並限量贈送鏡頭保護貼；手機背帶掛繩8.3折起，GRIP O悠遊卡手機支架+1元即可升級，打造360度全方位防護。
CASETiFY為解決過往邊框脫落問題，此次全新研發「Duo-Lock by CASETiFY」專利技術，透過雙重鎖定結構加大化學鍵結面積，將軟質邊框與硬質背板牢固融合，並搭配TPU車縫式設計，提升結構穩定性與耐用度，有效延長邊框壽命，全面升級防護力。
另同步發表全新「亮面手機殼」，採用亮面光澤質感並結合內層封印技術，將印花圖案封存於表層下方，確保色彩飽和與耐用，避免褪色與脫落，同樣搭載Duo-Lock專利，提供50種背景色彩與專屬印花，可創造超過300種個人化組合。
主打軍規防摔的UAG，除了擁有強悍外觀，最大特色就是六角形磁吸圈，辨識度超高，預留底部墊片空間，可輕鬆搭配背帶、手腕掛繩使用，此次更吊繩雙孔位設計，可自由搭配吊飾，或是原廠新推出的斜背掛繩。針對喜歡展現手機原色的用戶，UAG也推出多款透明、輕量的防摔殼，滿足不同風格的消費者。
喜歡花俏風格的民眾，還有德國LAUT可選擇，多款搶眼保護殼都有通過美國軍規防摔認證，特別推薦具備360度專利磁吸安全環的款式，不僅可MagSafe充電，也可隨意調整角度作為支架使用。
